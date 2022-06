Pahor na Ohridu pozval k dialogu in čimprejšnji širitvi EU na Zahodni Balkan

Po besedah slovenskega predsednika so različne oblike krepitve regionalnega sodelovanja in vsa prizadevanja za dobrososedske odnose pomembni vzvodi napredka v regiji.

Po besedah slovenskega predsednika so različne oblike krepitve regionalnega sodelovanja in vsa prizadevanja za dobrososedske odnose pomembni vzvodi napredka v regiji. Foto: Predsednik RS

Slovenski predsednik Borut Pahor je danes na Prespanskem forumu na Ohridu kot osrednji govornik v luči vojne v Ukrajini pozval k dialogu in k nujnosti širitvenega procesa EU na Zahodni Balkan. Letošnji forum vsebinsko nadaljuje razpravo o Zahodnem Balkanu in njegovi evropski prihodnosti, zaradi katere je bil lani ustanovljen.

Predsednik Pahor je danes nastopil na osrednji razpravi z naslovom "Kaj sledi vojni v Ukrajini?" in kot iskren zagovornik evropske perspektive držav Zahodnega Balkana med drugim pozval k nujnosti širitvenega procesa EU v to regijo, so sporočili iz predsednikovega urada.

V razpravi so sodelovali še predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski, predsednik Črne gore Milo Đukanović, hrvaški predsednik Zoran Milanović in predsednica Republike Kosovo Vjosa Osmani. Prek videoposnetka je udeležence foruma nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Predsednik republike Borut Pahor na Prespanskem forumu za dialog v luči posledic vojne v Ukrajini pozval k nujnosti širitvenega procesa EU na Zahodni Balkan ➡️ https://t.co/Beei0JNHCH pic.twitter.com/0h1wJppS9N — Borut Pahor (@BorutPahor) June 16, 2022

Pahor: Pospešitev vključevanja držav Zahodnega Balkana v EU bi pomembno vplivala na krepitev varnosti

Voditelji držav Zahodnega Balkana so razpravljali o evropski in regionalni varnosti v trenutnih geopolitičnih okoliščinah, ki jih zaznamujejo vojna v Ukrajini in naraščanje napetosti v regiji. Posebno pozornost so posvetili evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana in položaju regije v sodobni evropski politični in varnostni arhitekturi.

Na predsedniškem panelu je Pahor podrobneje predstavil vsebino pisma, ki ga je danes poslal predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu, v katerem se je zavzel, da se Bosni in Hercegovini dodeli status kandidatke za članstvo v EU brez pogojev. Predsednik Pahor je prepričan, da bi status kandidatke okrepil proevropske sile v BiH in pospešil dinamiko notranjega prilagajanja evropskim normam.

Pahor je menil še, da bi pospešitev procesa vključevanja držav Zahodnega Balkana v EU pomembno vplivala na krepitev varnosti, stabilnosti in blaginje v regiji. V tej luči je pozval k čimprejšnji prekinitvi bolgarskega nasprotovanja pričetku pristopnih pogajanj za pridružitev Severne Makedonije.

Slovenija podpira približevanje Severne Makedonije EU

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je pred uradnim odprtjem Prespanskega foruma za dialog na posebnem bilateralnem srečanju pravkar sestal z gostiteljem, predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim. 🇸🇮🤝🇲🇰@SPendarovski pic.twitter.com/BNfp4o7B1t — Borut Pahor (@BorutPahor) June 16, 2022

Po besedah slovenskega predsednika so različne oblike krepitve regionalnega sodelovanja in vsa prizadevanja za dobrososedske odnose pomembni vzvodi napredka v regiji. Kot voditelj pobude Brdo-Brioni jim posveča posebno pozornost, so še navedli v predsednikovem uradu.

Pred uradnim odprtjem foruma se je predsednik Pahor na posebnem bilateralnem srečanju sestal z gostiteljem Stevom Pendarovskim, s katerim sta izmenjala mnenji o aktualnih političnih in varnostnih temah v Evropi in na Zahodnem Balkanu kot tudi o vlogi procesa Brdo-Brioni za približevanje Severne Makedonije EU, kar Slovenija zelo podpira.