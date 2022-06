Levico Luke Mesca je zmotila napoved zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana o podeljevanju novih koncesij zasebnim zdravnikom. "Koncesije so oblika privatizacije javnega zdravstva, saj zasebna dejavnost ne deluje z motivom zagotavljanja javnega zdravja, ampak dobička. Tako v Levici kot v koaliciji se tega zavedamo, zato smo krepitvi javnega zdravstva odmerili prioritetno mesto v koalicijski pogodbi," so zapisali pri Levici.

Nove koncesije po mnenju Levice ne le, da ne sledijo krepitvi javnega zdravstva, ampak so kot zdravljenje za dobiček oblika te privatizacije same. "Dodatno je to leta 2018 potrdilo tudi ustavno sodišče, ki je prikimalo zahtevi zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, da koncesionarjem presežkov ni treba vračati v zdravstveno dejavnost, ampak lahko z njimi svobodno razpolagajo. Pri tem ni varčevalo z idejami, kot sta 'svobodna gospodarska pobuda' in 'podjetniška svoboda', ki so z zdravstvom kot javno in neprofitno infrastrukturo družbene solidarnosti za potrebe pacientov v diametralnem nasprotju," še trdijo v Levici.