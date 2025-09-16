Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
16. 9. 2025,
15.09

33 minut

kibernetska varnost Kibernetski napad Švedska

Torek, 16. 9. 2025, 15.09

33 minut

Na Švedskem v kibernetskem napadu razkriti osebni podatki več kot milijon ljudi

R. K., STA

Hekerji, heker, kibernetski napad | Po navedbah švedskih medijev so hekerji zahtevali 1,5 bitcoina (približno 146 tisoč evrov), da podatkov ne bi objavili na spletu. | Foto Shutterstock

Po navedbah švedskih medijev so hekerji zahtevali 1,5 bitcoina (približno 146 tisoč evrov), da podatkov ne bi objavili na spletu.

Foto: Shutterstock

Na Švedskem so bili konec avgusta v kibernetskem napadu na ponudnika IT storitev na spletu razkriti osebni podatki 1,5 milijona ljudi, je danes sporočilo švedsko tožilstvo. Po navedbah švedskih medijev so bile prizadete zlasti mestne in lokalne oblasti ter zasebna podjetja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad na švedskega ponudnika IT storitev Miljodata se je zgodil 23. in 24. avgusta. Po navedbah tožilstva so v napadu na spletu razkrili osebne podatke 1,5 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj 15 odstotkov švedskega prebivalstva.

Odgovornost za napad naj bi prevzela skupina Datacarry, preiskava pristojnega tožilstva pa je usmerjena v identifikacijo odgovornih oseb.

Hekerji zahtevali 1,5 bitcoina  

Po navedbah švedskih medijev so hekerji zahtevali 1,5 bitcoina (približno 146 tisoč evrov), da podatkov ne bi objavili na spletu. Podjetje Milijodata pa je konec prejšnjega tedna sporočilo, da so bili podatki objavljeni na temnem spletu.

Med izpostavljenimi podatki naj bi bila zlasti imena, naslovi in kontaktni podatki.

Švedski urad za varstvo zasebnosti je konec avgusta sporočil, da je prejel 250 prijav od prizadetih strank. Po njihovih podatkih je napad prizadel najmanj 164 občin.

