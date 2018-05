Na sto tisoče otrok na robu smrti

Foto: Reuters

Po Unicefovih poročilih je v provinci Kasai v Demokratični republiki Kongo 770 tisoč otrok podhranjenih, 400 tisoč od teh je v smrtni nevarnosti. Organizacija je zaprosila za 88 milijonov dolarjev za pomoč otrokom v provinci Kasai, polovico teh bi namenila prehrani otrok, poroča britanski The Guardian.

Brez doma ostalo 4,5 milijona ljudi

Nasilje v tej državi je skoncentrirano v osrednji regiji, v provinci Kasai, kjer so se lokalne skupnosti združile v vojaško milico v podporo lokalnemu voditelju, ki je nasprotoval vladi in ki ga je pred dvema letoma ubila policija. Od takrat je po ocenah brez doma ostalo 4,5 milijona Kongovcev, od tega 2,3 milijona otrok.

Akutno podhranjen in brezdomen štirileten deček Dieudonne Sabwa, ki čaka na zdravniško pomoč v bolnišnici v provinci Kasai. Foto: Reuters

Tem številkam ostro oporeka tamkajšnja vlada, ki je prejšnji mesec bojkotirala donatorsko konferenco, kjer so želeli zbrati denar za pomoč v krizi. Od želene 1,7 milijarde dolarjev so zbrali 530 milijonov - le delček tega, za kar je zaprosila Organizacija združenih narodov.

Tudi po zatišju med sovražnima stranema, zaradi katerega se je nekaj ljudi vrnilo v svoje skupnosti, za posledicami konflikta in pregona trpi na tisoče otrok. Na sto tisoče otrok je mesece preživelo brez dostopa do zdravstvene nege, pitne vode in izobrazbe.

"Zdaj, ko dostop do območja postaja bolj preprost, morajo vlada in humanitarni partnerji s pomočjo mednarodnih skupnosti poskrbeti za ukrepe za te otroke, preden bo prepozno," je povedal Unicefov predstavnik v Kongu Gianfranco Rotigliano.

Podhranjena 19-mesečna Kaba Bitika Marie med zdravniško oskrbo. Foto: Reuters

Preživljali so nepredstavljive grozote

Unicefovi intervjuji z nekaterimi od otrok so naslikali grozljivo podobo realnosti, ki so jo preživeli. Na tisoče otrok je bilo rekrutiranih v vojaško milico. Prisiljeni so bili opravljati iniciacijske rituale, ki so vključevali pitje alkoholnih zvarkov z mletim človeškim mesom in kostmi, s čimer naj bi pridobili nadnaravne moči, ki bi jih varovale v boju.

Ubil je sedem ljudi, a krivde ni čutil

Unicef je do zdaj zagotovil pomoč in svetovanje za več kot 1.700 otrok, ki so bili povezane z vojaškimi skupinami. Eden izmed dečkov, Joseph, ki je zdaj v rehabilitaciji, je ubil sedem ljudi. A tega dejstva se je začel zavedati šele zdaj. "Takrat nisem čutil krivde, zdaj se počutim grozno," je povedal.

Otroci, ki so jih uporabili v oboroženih spopadih, in tisti, ki so bili otroški vojaki, danes dobivajo psihosocialno pomoč. Foto: Reuters

Desetletna Tsheila je bila zraven, ko je vojaška milica v šoli ubila njeno najboljšo prijateljico. "Vojska nas je zaklenila v razrede, da nismo mogli oditi. Nekaj otrok je ušlo in vojska jih je začela streljati. Med njimi je bilo pet mojih sošolcev."

Očeta 17-letne Sankishe je ubila milica, njena noseča mati pa je umrla med pobegom. Sankisha je Unicefu povedala, da je njej in njenim sorojencem pomagal moški, ki je v zameno za hrano zahteval spolne odnose. Sankisha je zdaj noseča in upa, da bo njen otrok deklica, ker moških ne mara. "Po njihovi krivdi moje življenje ni več to, kar je bilo," je povedala.

Komisar Združenih narodov za človekove pravice Zeid Ra’ad Al Hussein je lani med poročili o ubojih in nasilju v provinci Kasai to regijo oklical za pokrajino groze.