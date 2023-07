Na španskem kanarskem otoku zaradi požara evakuirali najmanj 500 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi gozdnega požara so danes na španskem kanarskem otoku La Palma najmanj 500 ljudi z njihovih domov odpeljali na varno. Ogenj je zgodaj zjutraj izbruhnil v bližini kraja Puntagorda na severozahodu otoka. Zaradi sušnosti in močnega vetra so se plameni hitro širili, je povedal župan mesta Vicente Rodriguez.