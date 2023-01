Na Slovaškem poteka referendum o spremembi ustave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volišča so danes na Slovaškem odprta od 7. do 22. ure.

Na Slovaškem danes poteka referendum o spremembi ustave, ki bi omogočila razpustitev parlamenta pred koncem mandata. Njegovo izvedbo je dosegla leva opozicija, potem ko je okoli 400 tisoč volivcev podpisalo peticijo za spremembo. Do zdaj je veljalo, da se parlamenta ne sme predčasno razpustiti, tudi če vlada razpade in ni mogoče najti večine za novo.

Referendumsko vprašanje ljudi sprašuje, ali se strinjajo, da se predčasno prenehanje parlamentarnega mandata lahko izvede z referendumom ali resolucijo parlamenta. To pa se lahko zagotovi le s spremembo ustave, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Slovaška ustava določa, da se parlamenta ne sme predčasno razpustiti

Zagovorniki ustavne spremembe želijo omogočiti predčasne volitve, kot je to običajno v drugih državah EU. Slovaška ustava namreč določa, da se parlamenta ne sme predčasno razpustiti, tudi če vlada razpade in ni mogoče najti večine za novo koalicijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Referendum je na Slovaškem veljaven le, če se ga udeleži vsaj 50 odstotkov volilnih upravičencev. Ta prag udeležbe so Slovaki do zdaj dosegli le na referendumu o vstopu v EU pred 20 leti. Naslednje redne volitve so v državi predvidene prihodnje leto.

Slovaški parlament je pred tem sredi decembra izglasoval nezaupnico manjšinski desnosredinski vladi premiera Eduarda Hegerja. Kmalu zatem je predsednica Zuzana Čaputova začasno vlado pozvala, naj do konca januarja pripravi vse potrebno za izvedbo predčasnih volitev v prvi polovici letošnjega leta.

V primeru novih volitev strankam trenutne vlade grozi poraz, zaradi česar so te po poročanju dpa do konca poskušale preprečiti uspeh referenduma.

