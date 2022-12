DZ na izredni seji razglasil rezultate novembrskih referendumov. Kaj sledi?

DZ je na današnji izredni seji razglasil rezultate novembrskih referendumov o zakonih o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), o vladi in o dolgotrajni oskrbi. Vse tri zakone so volivci na referendumih potrdili. Po današnji razglasitvi izidov bodo objavljeni v uradnem listu, nato bodo lahko zakoni stopili v veljavo.

Na trojnem referendumu 27. novembra so namreč volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o RTVS, spremembah zakona o vladi ter spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi. Vsi trije zakoni so na referendumih dobili večinsko podporo volivcev. Za zakon o vladi jih je glasovalo 56,7 odstotka, za zakon o dolgotrajni oskrbi 62,3 odstotka, za zakon o RTVS pa 62,8 odstotka.

Poslanci SDS so današnjo sejo DZ obstruirali, kot je vodja njihove poslanske skupine Jelka Godec napovedala že na jutranji seji kolegija predsednice DZ. Tudi na seji DZ je pojasnila, da v SDS referendumskim izidom ne nasprotujejo, saj da je bila volja ljudstva jasno izražena, ugovarjajo pa nadaljnjim postopkom.

Kot je navedla, je Državna volilna komisija (DVK) skrajšala roke za določitev rezultatov, in sicer na podlagi predloga članov DVK iz strank koalicije, ki so predlagali skrajšanje rokov in hitrejše ugotavljanje rezultatov referendumov. Prav tako pa po njenih besedah menijo, da niso izpolnjeni vsi pogoji za razglasitev izidov, saj da odločitev vrhovnega sodišča o prijeti pritožbi zoper izid ni bila vročena vsem strankam. Obvestilo vrhovnega sodišča, da je prejelo pritožbo in jo zavrglo, ne pomeni pravnomočnosti odločitve, je prepričana.

Urška Klakočar Zupančič: Gre za sodni postopek

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je pojasnila, da pravnomočnost v tej zadevi nastopi s sprejemom odločitve sodišča, torej z dnem izdaje sodne odločbe, ker zoper to odločitev ni več mogoče redno pravno sredstvo. Tako po njenih navedbah ni pomembno, kdaj bo pritožnik dvignil pošto in se seznanil z vsebino. Opozorila je tudi, da mora DZ v osmih dneh po pravnomočnosti razglasiti rezultate referenduma, če bi čakali na dvig pošiljke, pa bi lahko kršili zakon.

Državna volilna komisija (DVK) je pretekli teden sprejela poročilo o izidih referendumov in ga objavila v uradnem listu, zoper poročilo pa je bila mogoča pritožba na vrhovno sodišče. To možnost so izkoristili v gibanju Osveščeni prebivalci Slovenije, vrhovno sodišče pa je o pritožbi že odločilo. Pritožbo je zavrglo, ker je bila prepozna.