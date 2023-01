Tragedija na Slovaškem: v stanovanju našli mrtvo štiričlansko družino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovaška policija je danes zjutraj v stanovanju v mestu Michalovce na vzhodu države našla mrtvo štiričlansko družino. Družinski člani so bili po navedbah policije najverjetneje žrtve družinske tragedije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Lokalni mediji so poročali, da naj bi mož s strelnim orožjem najprej sodil svoji ženi in dvema otrokoma, nato pa naredil samomor.

Pred kratkim so se znašli v finančni stiski

Družina je bila po navedbah sosedov mirna in ni izstopala, pred kratkim pa se je znašla v finančni stiski, poroča dpa.

V istem mestu na silvestrovo zabodli medicinsko sestro

V mestu Michalovce so sicer na silvestrovo do smrti zabodli medicinsko sestro, storilec pa je pripadal romski manjšini, kar so za demagoške izjave izkoristile skrajne politične stranke. Policija je tokrat, da bi se izognili morebitnim napetostim med skupnostmi v mestu, v primeru smrti družine nemudoma sporočila, da je krivec za umor član družine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.