V Mariboru znova lažna grožnja o eksplozivu v nakupovalnih središčih

Takšna obvestila, ki so se doslej izkazala za lažna, se sicer v zadnjih dneh kar vrstijo. V petek so tako grožnje o nevarnih predmetih v trgovskih središčih prejeli v Celju, Mariboru in Ljubljani.

Foto: STA

Mariborski policisti so v torek popoldne znova prejeli obvestilo o nastavljenem eksplozivnem sredstvu v dveh nakupovalnih središčih. Policisti so pregledali prostore in okolico, a sumljivih predmetov niso našli, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Na PU Maribor so obvestilo o nastavljenem eksplozivnem sredstvu prejeli v torek popoldne po elektronski pošti. Nanj so se nemudoma odzvali z izvedbo prvih nujnih ukrepov policistov za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja, so sporočili.

Tako so na obe lokaciji napotili policiste, ti so pregledali prostore in okolico, a doslej niso našli sumljivih predmetov.

Takšna obvestila, ki so se doslej izkazala za lažna, se sicer v zadnjih dneh kar vrstijo. V petek so tako grožnje o nevarnih predmetih v trgovskih središčih prejeli v Celju, Mariboru in Ljubljani.