Na protestu za boljše pogoje dela učiteljev več kot 150 tisoč ljudi

V preteklih tednih so protesti in občasne stavke potekali po regijah, zaradi česar je prihajalo tudi do prekinitev pouka.

Več tisoč učiteljev iz celotne Portugalske se je v soboto zbralo na protestu v Lizboni, ki je bil najnovejši v vrsti takšnih shodov, na katerih učitelji zahtevajo višje plače in boljše delovne pogoje. Po navedbah glavnega sindikata Fenprof se je tokrat zbralo več kot 150 tisoč ljudi.

"To je verjetno največji protest učiteljev na Portugalskem," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedal generalni sekretar omenjenega sindikata Mario Nogueira. Po poročanju tiskovne agencije Reuters je bil to eden največjih protestov na Portugalskem v zadnjih letih, do katerega prihaja v času, ko se socialistična vlada premierja Antonia Coste spopada z valom nezadovoljstva zaradi višanja življenjskih stroškov.

Zahtevajo izboljšanje pogojev zaposlovanja in plač

"Ogorčeni smo. Mizerne plače, diskriminatorna ocenjevanja, nečloveški urniki. /.../ To je realnost našega poklica danes," je na sobotnem shodu dejal 64-letni učitelj tehnike iz kraja Rio Maior, ki se nahaja okoli sto kilometrov severno od Lizbone.

Učitelji zahtevajo izboljšanje pogojev zaposlovanja, poklicnega napredovanja in plač, da bi sledili inflaciji. Želijo tudi, da se upošteva njihov dejanski delovni čas.

V preteklih tednih so protesti in občasne stavke potekali po regijah, zaradi česar je prihajalo tudi do prekinitev pouka. Ministrstvo za izobraževanje je napovedalo nov krog pogajanj s sindikati za naslednji teden.

