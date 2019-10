Na protestu skrajno desne Lige v Rimu več tisoč ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več tisoč ljudi se je danes na rimskem trgu Piazza San Giovanni zbralo na protestnem shodu proti novi italijanski vladi, ki ga je pripravila skrajno desna Liga nekdanjega notranjega ministra Mattea Salvinija. Protest proti drugi vladi italijanskega premierja Giuseppeja Conteja, ki jo sestavljata levosredinska Demokratska stranka in populistično Gibanje pet zvezd, so del Salvinijevih prizadevanj, da bi znova prišel na oblast.

Protesta, ki so ga poimenovali "Italijanski ponos", so se danes udeležili tudi pripadniki neofašistične skupine CasaPound ter stranke Bratje Italije in Naprej Italija nekdanjega italijanskega premiera Silvia Berlusconija.

Protestniki so napolnili osrednji rimski trg, kjer so v preteklosti potekala tudi številna velika zborovanja italijanske levice, vendar pa podatkov o tem, koliko se jih je zbralo, po poročanju tujih tiskovnih agencij ni. Salvini je sicer napovedoval, da bo v Rim prišlo več 100.000 ljudi.

Salvini, čigar Liga je bila v vladi z Gibanjem pet zvezd, je avgusta v želji po predčasnih volitvah sprožil vladno krizo. A je nato gibanje septembra vlado oblikovalo z Demokratsko stranko in manjšo levo stranko Svobodni in enakopravni. Liga je tako pristala v opoziciji, Salvini pa je tedaj napovedal vrnitev na oblast.