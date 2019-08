Preiskava proti Salviniju zaradi domnevne ugrabitve in zlorabe položaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijansko tožilstvo je proti notranjemu ministru Matteu Salviniju, ki humanitarni ladji z rešenimi migranti ne dovoli vplutja v pristanišče, sprožilo preiskavo zaradi domnevne ugrabitve in zlorabe položaja. Ladja Open Arms s 134 migranti na krovu, kjer so razmere nevzdržne, je namreč še vedno zasidrana pred pristaniščem v Lampedusi.

V okviru preiskave proti Matteu Salviniju je tožilstvo na Siciliji danes poslalo pravosodno policijo na sedež obalne straže v Rimu. Policija je popisala komunikacijo med notranjim ministrstvom in reševalnimi službami, da bi preverila, kdo preprečuje vplutje ladje v pristanišče v Lampedusi, poroča časnik La Repubblica.

Za ta korak so se odločili, potem ko je obalna straža v petek sprejela odločitev brez primere in pisala Salviniju, da "ni nikakršnih ovir za to, da ladja ne bi pristala".

Na ladji Open Arms španske nevladne organizacije Proactiva, ki je zasidrana pred italijanskim otokom Lampedusa, je tudi 30 mladoletnikov, nekateri so brez spremstva. Od četrtka so z ladje sicer evakuirali dvanajst migrantov z zdravstvenimi težavami.

Foto: Reuters

Kapitan ladje Marc Reig je v petek sporočil, da so migranti, ki so zbežali iz kaosa v Libiji, ladja pa jih je rešila v Sredozemskem morju, "psihično zlomljeni".

Zdravniki italijanskega malteškega reda so v petek opozorili, da so razmere na ladji, na kateri so migranti že dva tedna, slabe.

"Svet je priča temu, kaj je moralo preživeti 134 ljudi, ki čakajo na izkrcanje," je tvitnil Open Arms. "Od varnega zatočišča jih loči samo pomanjkanje volje politikov, ki imajo moč odločanja," so sporočili iz španske dobrodelne organizacije.

Salvini je v petek tvitnil, da bi bila ladja, če bi pred 16 dnevi zaplula proti Španiji, "že doma". Boj nevladnih organizacij je političen, in ne humanitaren, poteka pa na plečih migrantov, je dodal.

Foto: Reuters

Čeprav so migrante z ladje Open Arms pripravljene sprejeti Francija, Nemčija, Romunija, Portugalska, Španija in Luksemburg, kar je v petek potrdila tudi Evropska komisija, ji Italija ne dovoli vplutja v pristanišče. Italijansko notranje ministrstvo poudarja, da še nobena evropska država ni sprejela formalnih ukrepov za sprejem migrantov z ladje Open Arms.

Na morju pred Sicilijo pa je še vedno tudi ladja Ocean Viking, ki jo upravljajo SOS Mediteranee in Zdravniki brez meja (MSF). Na ladji, ki prav tako čaka na dovoljenje za vplutje v varno pristanišče, je 356 migrantov.

