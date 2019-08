Orban se je zahvalil "soborcu" Salviniju

Madžarski premier Viktor Orban se je vodji italijanske skrajno desne stranke Liga Matteu Salviniju v četrtek zahvalil za njegova prizadevanja na področju migracij in ga označil za svojega soborca. Potem ko sta Gibanje pet zvezd in Demokratska stranka v Italiji dosegla dogovor o oblikovanju nove vlade, se Salvini s svojo stranko seli v opozicijo.

Madžarski premier Viktor Orban je v pismu odhajajočemu italijanskemu notranjemu ministru Matteu Salviniju poudaril, da Madžarska ne bo nikoli pozabila njegove vloge v evropski migracijski politiki: "Zagotavljam vam, da Madžari ne bomo nikoli pozabili, da ste bili prvi zahodnoevropski voditelj, ki je poskušal preprečiti dotok nezakonitih migrantov v Evropo čez Sredozemsko morje."

Orban hvaležen Salviniju za njegovo vlogo v evropski migrantski politiki

"Ne glede na prihodnje notranjepolitično dogajanje v Italiji in ne glede na to, da pripadava različnima političnima družinama, vas imam za soborca pri ohranjanju evropske krščanske dediščine in v boju za končanje migracij," je sporočil Orban. Ob tem se je Salviniju zahvalil za njegovo delo ne le za Italijo, temveč tudi za Evropo in Madžarsko.

Salvini, ki med drugim vztraja pri politiki zaprtih pristanišč za prebežnike, mora po vladni krizi, ki jo je sprožil sam, s svojo stranko Liga v opozicijo, ker sta populistično Gibanje pet zvezd in levosredinska Demokratska stranka (PD) v sredo dosegla dogovor o oblikovanju vlade pod vodstvom dozdajšnjega italijanskega premierja Giuseppeja Conteja.