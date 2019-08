Italija: Liga kot edino alternativo vladi vidi predčasne volitve

Italijanska vlada, ki jo sestavljata skrajno desna Liga in populistično Gibanje pet zvezd, je že več mesecev tik pred razpadom. Na fotografiji vodja Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio (levo) in vodja Lige Matteo Salvini (desno).

Italijanski premier Giuseppe Conte se je dopoldne sestal s predsednikom države Sergiem Mattarello, po pogovoru pa novinarjem srečanja ni želel potrditi in dajati drugih izjav. Po neuradnih informacijah italijanskih medijev naj bi šlo za informativen pogovor o trenutni situaciji, nikakor pa ne za pogovor o začetku vladne krize ali odstopu premierja.

Salvini proti preoblikovanju vlade

V krogih blizu skrajno desne Lige so izpostavili, da vodja stranke in notranji minister Matteo Salvini nasprotuje kakršnemukoli preoblikovanju vlade. Nato pa so v uradni izjavi sporočili, da Italija "potrebuje gotovost ter pogumne in skupne odločitve", ob tem pa so dodali, da nima smisla nadaljevati z blokadami in vsakodnevnimi prepiri.

"Vsak dan je izgubljen dan, za nas je edina alternativa zdajšnji vladi, da se da beseda Italijanom na novih volitvah," so sporočili iz stranke. V Ligi so ob tem tudi zanikali govorice, da naj bi Salvini zahteval odstop Conteja oziroma razmišljal o možnosti umika svojih ministrov iz aktualne vlade.

Italijanska vlada je že več mesecev tik pred razpadom

Koalicijsko Gibanje petih zvezd je od Lige zahtevalo jasnost, saj po njihovih navedbah ne vedo, ali želijo v Ligi končati koalicijsko sodelovanje. "Ni jasno, kaj želijo narediti. Naj bodo jasni," so sporočili iz populistične stranke. Conte se je danes v Rimu sestal tudi s Salvinijem, kasneje pa se jima je pridružil še vodja Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio.

Italijanski zunanji minister Enzo Moavero Milanesi, ki ne pripada nobeni od omenjenih strank, je ob robu današnjega obiska v Atenah pozval obe koalicijski partnerici, naj bosta bolj jasni glede svojih politik in prihodnosti vlade.

Italijanska vlada je sicer že več mesecev tik pred razpadom. Novo krizo je sprožilo nesoglasje glede gradnje hitre železniške proge med Torinom in Lyonom, čemur nasprotuje Gibanje petih zvezd, ki je v senatu vložilo predlog za ustavitev gradnje. Zgornji dom italijanskega parlamenta je na sredinem glasovanju njihov predlog zavrnil.

Kljub grožnjam Salvinija lahko nove volitve razpiše le predsednik države. Mattarella je dal že večkrat vedeti, da Italija potrebuje vlado, ki bo pripravila predlog proračuna in ga najkasneje do konca septembra posredovala Evropski uniji. Na mizi je tudi možnost, da bi italijanski predsednik imenoval tehnično vlado ter s tem predčasne volitve preložil na februar ali marec prihodnje leto.