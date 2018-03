Na Poljskem tisoči protestirajo proti zaostritvi prepovedi splava

V Varšavi so protestnice in protestniki visoko v zrak dvignili velike rdeče dlani iz kartona z napisom "Stop", drugi nosijo napise "vaše kapele, naše maternice" in "želimo imeti izbiro, ne teroriziranja".

Iz mestne hiše, kjer je župan iz vrst liberalne opozicije, so sporočili, da se je v Varšavi protesta udeležilo 55 tisoč ljudi. Provladna državna televizija TVP je menila, da se jih je zbralo več tisoč, poroča AFP.

Protestniki so se zbrali najprej pred parlamentom, nato pa se sprehodili po mestu do sedeža vladajoče desne stranke Zakon in pravičnost (PiS). Ta ob podpori katoliške cerkve podpira predlog zakona, ki ga je v ponedeljek sprejel parlamentarni odbor.

Predlog prepoveduje splav v primeru nepravilnosti fetusa, kar pomeni, da bi bila umetna prekinitev nosečnosti na Poljskem dovoljena samo še v primeru, če bi bila ženska posiljena ali žrtev incesta. Ker imajo konservativci v parlamentu večino, obstaja velika verjetnost, da bo v parlamentu predlog sprejet.



Danas študentje v Varšavi, v petek predvidoma tudi ostali po vsej državi: protesti proti načrtovani zaostritvi prepovedi splava na Poljskem. @SiolNEWS pic.twitter.com/yzJTv1liNA — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) March 21, 2018 Drugod po državi, tudi v Varšavi, so bili protesti že v sredo.

Drugi so protestni pohod začeli pred sedežem varšavske nadškofije in se na poti do sedeža PiS, ki so ga varovali policisti, ustavljali pred cerkvami.

Proteste so pripravili tudi v drugih mestih po državi, med drugim v Gdansku, Krakovu, Poznanju, Szczecinu in Vroclavu.

Pred tem je danes komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks opozoril Poljsko, da je omenjeni predlog zakona v nasprotju z zavezami države o človekovih pravicah, saj bi pomenil, da splav ne bi bil dovoljen niti v primeru življenjske ogroženosti matere. Poljski parlament je pozval, da zavrne ta predlog zakona kot tudi druge, ki dodatno omejujejo dostop žensk do njihovih reproduktivnih in spolnih pravic.

Foto: Reuters

Foto: Reuters