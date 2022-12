Na podelitvi Nobelove nagrade za mir o "nori in zločinski" Putinovi vojni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z leve proti desni: Natalija Pinčuk, ki je na podelitvi zastopala zaprtega moža Alesa Bjaljackega, Jan Račinski in Oleksandra Matvijčuk.

Z leve proti desni: Natalija Pinčuk, ki je na podelitvi zastopala zaprtega moža Alesa Bjaljackega, Jan Račinski in Oleksandra Matvijčuk. Foto: Reuters

V norveški prestolnici Oslo danes poteka podelitev Nobelove nagrade za mir, ki jo letos prejmejo beloruski aktivist Ales Bjaljacki, organizacija za človekove pravice Memorial iz Rusije in Center za državljanske svoboščine iz Ukrajine. Vodja organizacije Memorial je v govoru kritiziral "noro in zločinsko" vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Pod Vladimirjem Putinom se "odpor proti Rusiji imenuje 'fašizem'" in je postal "ideološko opravičilo za noro in zločinsko agresivno vojno proti Ukrajini", je v govoru ob prejemu nagrade dejal vodja organizacije Memorial Jan Račinski.

Ukrajina ne more doseči miru s tem, da položi orožje, pa je v govoru izpostavila vodja Centra za državljanske svoboščine iz Ukrajine Oleksandra Matvijčuk. "Ukrajinci si bolj kot kdorkoli drug na svetu želijo miru. Toda miru ni mogoče doseči tako, da napadena država položi orožje," je dejala in dodala, da "to ne bi bil mir, ampak okupacija".

Oleksandra Matvijčuk: Ukrajinci si bolj kot kdorkoli drug na svetu želijo miru. Foto: Reuters

Matvijčukova je že dan pred podelitvijo pozvala, naj ruskemu predsedniku zaradi vojne v Ukrajini sodijo pred mednarodnim sodiščem. Odvetnica, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, je izrazila prepričanje, da bo Putin slej ko prej prišel pred roko pravice.

Zaprtega beloruskega aktivista Alesa Bjaljackega je na podelitvi zastopala njegova žena Natalija Pinčuk.

Po besedah žirije so si letošnji prejemniki izjemno prizadevali za dokumentiranje vojnih zločinov, kršitev človekovih pravic in zlorab oblasti. "Skupaj dokazujejo pomen civilne družbe za mir in demokracijo," je zapisala žirija.

Foto: Reuters

Nobelove nagrade tradicionalno podelijo 10. decembra, na obletnico smrti Alfreda Nobela. Vsaka nagrada dobitniku prinaša deset milijonov švedskih kron (900 tisoč evrov) vreden ček. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.

Preostale nagrade, katerih dobitnike so objavili oktobra, bodo podelili popoldne v švedski prestolnici Stockholm.

