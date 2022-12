Članice EU Ukrajino pozvale k pristopu k rimskemu statutu

Pravosodni ministri EU so danes Ukrajino pozvali, naj pristopi k rimskemu statutu Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Ob tem so v sklepih Sveta EU države članice pozvali k tesnemu pravosodnemu sodelovanju z ICC.

Svet EU, v katerem so zastopane članice, je Ukrajino pozval, naj pristopi k rimskemu statutu, na podlagi katerega je bil ustanovljen ICC in tudi opredeljuje njegove pristojnosti.

Ukrajina namreč ni pogodbenica statuta, kar pomeni, da sodišče ni pristojno za zločine, storjene na njenem ozemlju. Tudi država, ki ni pristopila k statutu, sicer lahko prizna pristojnost ICC. To je Ukrajina v preteklosti že storila. Rusija prav tako ni pogodbenica.

Svet v svojih sklepih države članice poziva, naj sprejmejo ukrepe, da bi v celoti uveljavile opredelitev najhujših mednarodnih kaznivih dejanj in načinov odgovornosti iz rimskega statuta. Poleg tega naj omogočijo izvajanje univerzalne pristojnosti ali drugih oblik nacionalne pristojnosti za najhujša mednarodna kazniva dejanja.

Svet je članice pozval še k tesnemu pravosodnemu sodelovanju z ICC. To sodišče sicer na pobudo več deset držav že preiskuje dogajanje v Ukrajini, kjer Rusija izvaja vojaško agresijo.

Danes sprejeti sklepi pa vsebujejo še poziv članicam k podpori ukrajinskemu generalnemu državnemu tožilstvu, so sporočili s Sveta.

Pomoč evropske komisije

Evropsko komisijo so medtem pravosodni ministri pozvali, naj okrepi finančno, logistično, tehnično in materialno podporo državam članicam. Še naprej naj podpira nacionalne in mednarodne preiskovalne mehanizme in mehanizme za zbiranje dokazov, zlasti v zvezi z dokazi z bojišč.

Pravosodni ministri imajo sicer danes na dnevnem redu tudi obravnavo predloga direktive, ki bi omogočila zaplembo nezakonito pridobljenega premoženja tistim, ki bi kršili sankcije EU. Komisija je ta predlog objavila maja, pretekli teden pa je predlagala še, da se kršenje sankcij uvrsti med kazniva dejanja EU. To je namreč pogoj, da se lahko zaseže sredstva, zamrznjena v okviru sankcij. Komisija je predloga predstavila v luči ruske agresije na Ukrajino.