Nekdanji Putinov pomočnik razkril kam bi lahko pobegnil Putin

Najprej so načrtovali evakuacijo na Kitajsko, a so načrt pozneje opustili zaradi strahu, da so možnosti za sodelovanje s Kitajci majhne, ​​še posebej zato, ker ti "prezirajo poražence". Zato so Argentino in Venezuelo začeli obravnavati kot potencialni možnosti. V tem primeru bi bil Putinov zaveznik Igor Sečin odgovoren za nadzor načrta evakuacije v Venezuelo. Foto: Reuters

Nekdanji Putinov pomočnik Abas Galjamov trdi, da imajo ruski predsednik in njegovi najbližji zavezniki že pripravljen načrt za pobeg, ki bi ga uresničili, če bi šlo kaj narobe. Galjamov, ki je nekoč pisal Putinove govore, je to včeraj razkril na svojem kanalu na Telegramu in se skliceval na anonimni vir, za katerega je dejal, da ima notranje informacije.

Načrt evakuacije naj bi začeli pripravljati že spomladi, celotno operacijo pa so neuradno poimenovali Noetova barka. "Kot že ime pove, gre za iskanje nove države, kamor bi pobegnil, če bi razmere doma zanj postale neprijetne. Putinovi sodelavci niso izključili možnosti, da bo izgubil vojno, da bo odstavljen z oblasti in nato hitro evakuiran," je zapisal Galjamov.

Najprej na seznamu tudi Kitajska

Kot dodaja Galjamov, je dokaz, da je uresničevanje načrta napredovalo, tudi to, da je Sečin "uradno odstopil" s položaja v naftnem velikanu Rosneft, da bi se lahko popolnoma posvetil pripravi načrta evakuacije. Ruski visoki uradniki naj bi si tudi začeli kupovati nepremičnine in si prizadevati za pridobitev dovoljenja za prebivanje v Venezueli, poroča Index.hr. Vir je izpostavil otok Margarita, ki naj bi bil potencialno skrivališče za uradnike.

Iščejo tudi druge primerne države

Nekateri nižji uradniki naj bi iskali prebivališče v Ekvadorju, Paragvaju in Argentini. Galjamov je prepričan, da že sam obstoj načrta evakuacije kaže, da Kremlju ne gre vse po načrtih, čeprav rusko vodstvo poskuša javnost prepričati o nasprotnem.

Putin miri strasti: Bili so posamezni incidenti, a na splošno ni nič takega

Putin je tudi zanikal težave v ruski vojski in dezerterstvo, ki se pojavlja med vojaki. Med vojaki naj bi vladala rekordno nizka morala, na kar naj bi nakazovala številna poročila o množičnem izseljevanju nabornikov iz vojaških oporišč, potem ko so bile njihove pritožbe glede slabe opreme in zalog prezrte.

Vojno v Ukrajini obsojajo tudi družine vojakov, nekateri strokovnjaki ob tem domnevajo, da bi to lahko privedlo do prave državljanske vojne. Putin ob tem poudarja, da je vse v redu.

"Na območju (posebnih vojaških operacij) ni težav z dezerterstvom. Bili so posamezni incidenti, a na splošno ni nič takega. Ali ljudje zapuščajo svoje položaje? Da, zgodilo se je. Tega je vse manj in manj," je Putin povedal včeraj na srečanju s člani državnega sveta za človekove pravice.