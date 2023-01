Na plinovodu v Litvi odjeknila močna eksplozija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na plinovodu, ki povezuje Litvo in Latvijo, je včeraj odjeknila eksplozija, ki je poškodovala plinovod, je sporočil litovski energetski operater Amber Grid. Poročil o morebitnih poškodovanih ali smrtnih žrtvah za zdaj ni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Do eksplozije je prišlo okoli 17. ure po krajevnem času na plinovodu v okrožju Pasvalys na severu države. Po prvih podatkih ni bil nihče poškodovan, so zapisali na spletni strani operaterja.

Eksplozija je odjeknila stran od stanovanjskih objektov. Požar so gasile gasilske enote, ki so takoj prispele na kraj dogodka, so še navedli.

Plinovodni sistem na tem območju je sestavljen iz dveh vzporednih plinovodov, prvi podatki pa kažejo, da je eksplozija odjeknila na enem od njih. Drugi cevovod ni bil poškodovan. Oskrba s plinom po poškodovanem plinovodu je bila nemudoma prekinjena, so zapisali.

Evakuirali bodo prebivalce bližnje vasi

Plamen se je dvigoval 50 metrov visoko, viden pa je bil v oddaljenosti 17 kilometrov, poročanje povzema tiskovna agencija Reuters.

Tiskovni predstavnik operaterja Amber Grid je sporočil, da preiskujejo vzrok eksplozije. Policija se pripravlja na evakuacijo vasi v bližini eksplozije, je poročala baltska tiskovna agencija BNS.