Na obali francoske Normandije bo danes osrednja slovesnost ob 80. obletnici dneva D, množičnega izkrcanja zavezniških vojakov, ki je prineslo preobrat v drugi svetovni vojni. Pričakujejo številne visoke goste, vključno s predsednikom ZDA Joejem Bidnom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Junaštva zavezniških vojakov, ki so se v noči na 6. junij 1944 s ciljem osvoboditve Evrope nacistov zgrnili na obale severne Francije in mnogi daleč od doma tam tudi dali svoje življenje, se bodo spomnili na več slovesnostih na nacionalnih pokopališčih na območju. Osrednja, z več državnimi voditelji in okrog 200 še živimi vojnimi veterani, pa bo na plaži Omaha.

Poleg francoskega predsednika Emmanuela Macrona bodo tam še Biden, kanadski premier Justin Trudeau in britanski kralj Karel III. V ospredju bo sicer žrtev zavezniških vojakov, v znak mednarodne sprave po drugi svetovni vojni pa se bosta slovesnosti udeležila tudi nemški kancler Olaf Scholz in italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Povabili niso nobenega od predstavnikov Rusije

Nad obletnico prelomnih dogodkov, ki so pomenili začetek konca vojne, danes visi senca vojne v Ukrajini. Njen predsednik Volodimir Zelenski se bo udeležil današnje slovesnosti in se ob tem tudi sestal z Bidnom, ki ga bo nato Macron gostil še na državniškem obisku. Niso pa v Parizu prav zaradi vojne na dogajanje povabili nobenega od predstavnikov Rusije.

Slovesnosti so se sicer začele že v sredo, ko se je Macron v Bretanji poklonil padlim francoskim padalcem v britanskih zračnih silah. Na južni obali Anglije je medtem osrednja slovesnost s kraljem kot slavnostnim govornikom potekala v Portsmouthu, od koder so pred 80 leti številni zavezniški vojaki krenili proti Franciji.