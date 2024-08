Na Kosovu aretirali Anisa Ličino

Kosovski organi pregona so na podlagi mednarodne tiralice in v sodelovanju z avstrijskimi kolegi v ponedeljek v Prištini aretirali Anisa Ličino. Po poročanju portala 24ur.com so ga ujeli z večjo količino droge, trenutno je v priporu.

Ličina je slovenski javnosti poznan kot neuradni vodja nasilnih protestov proti vladi in ukrepom za zajezitev epidemije covid-19, ki so 5. novembra 2020 potekali v Ljubljani. Na družbenih omrežjih je pozival k nasilnemu protestu ter v času izgredov udeležence pozival, naj v policiste mečejo granitne kocke in pirotehniko. V izgredih je bilo poškodovanih 15 policistov, huje ranjen je bil tudi fotoreporter. Ličino so kriminalisti ovadili zaradi pozivanja k nasilju.

Na zatožni klopi se je znašel tudi zaradi kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo droge, nazadnje julija 2022, ko je okrožno sodišče v Ljubljani izreklo sodbe sodelavcem v hudodelski združbi pod domnevnim vodstvom Aleša Zupančiča, med katerimi je bil tudi Ličina. Obsodili so ga na tri leta in pol zapora, plačati je moral tudi sedem tisoč evrov denarne kazni.