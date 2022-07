Protestnik Anis Ličina v zapor zaradi droge

Okrožno sodišče v Ljubljani je izreklo sodbe sodelavcem v hudodelski združbi pod domnevnim vodstvom Aleša Zupančiča. Sodišče je osem oseb spoznalo za krive prometa z drogami in izreklo zaporno kazen v skupni dolžini skoraj 28 let. Med njimi je tudi znan obraz s protivladnih protestov Anis Ličina. Ličina je lani jeseni v Ljubljani na protestu vodil skupino nasilnežev, policija pa ga je zaradi pozivanja k nasilju tudi ovadila.

Jure Močnik, Branko Šćulija, Samir Velić, Anis Ličina, Jure Slaviček, Luka Korošec Lazić, Svetlan Stjepić in Jernej Kotnik so bili spoznani za krive kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Izrek sodbe Zupančiču je preložen na jesen, saj se je postopek zaradi njegove bolezni in bolezni njegove odvetnice zavlekel.

Ličina dobil tri leta in pol zapora

Najvišje kazni so bile izrečene Stjepiću in Šćuliji, oba sta obsojena na sedem let in pol zaporne kazni, plačati pa bosta morala še deset tisoč evrov stranske denarne kazni. Ličina in Kotnik sta prejela zaporno kazen v dolžini treh let in pol, prvi je ob tem prejel še sedem tisoč evrov denarne kazni, drugi pa šest tisoč evrov. Slaviček in Močnik sta bila obsojena na dve leti in pol zapora ter na plačilo pet tisoč evrov denarne kazni, Korošec Lazić pa na leto in pol zapora ter na plačilo dva tisoč evrov stranske denarne kazni.

Mednarodna hudodelska združba delovala na območju Slovenije, Hrvaške in Avstrije

Domnevni člani hudodelske združbe so bili spoznani za krive trgovanja s heroinom, kokainom, ekstazijem, marihuano, hašišem in amfetaminom od septembra 2017 do januarja 2020 na območju Slovenije, Hrvaške in Avstrije, s čimer so zaslužili najmanj 1,3 milijona evrov. Sprva je bilo obtoženih 33 oseb, sojenje pa se je zdaj končalo za 13 oseb, ki krivde niso takoj priznale. Pet oseb je sodišče zaradi pomanjkanja dokazov spoznalo za nedolžne.

Sojenje je potekalo brez prvoobtoženega, saj je sodišče postopek zoper Zupančiča izločilo zaradi bolezni. Pred nekaj tedni je najprej zbolel Zupančič, zatem še njegova odvetnica, ki je bila bolna še danes, ko bi morala podati sklepno besedo. Predsednik sodnega senata Srečko Škerbec je zato nadaljevanje postopka preložil na jesenski rok.