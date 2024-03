Na kocki vzreja jazbečarjev v Nemčiji?

Pri jazbečarjih, ki so bili prvotno vzrejeni za pomoč pri lovu, so v ospredju nekatere telesne značilnosti, ki jih predlog zakona označuje kot nenormalne, zato bi bilo v prihodnje morda prepovedano tudi njihovo razmnoževanje.

Predlog navaja številne "simptome", ki se ne bi smeli reproducirati, vključno z odsotnostjo dlake, krajšo pričakovano življenjsko dobo, nenormalnostmi skeletnega sistema in malformacijo zob.

Pri jazbečarjih kot tudi številnih drugih pasmah so njihove kratke noge na seznam uvrščene kot nenormalne, po poročanju Sky News opozarja Nemška kinološka zveza. Začeli so peticijo, ki poziva k prilagoditvi zakona, da bi se izognili nepravilnim ali pretiranim interpretacijam in rešili to priljubljeno pasmo psov.

Zveza pravi, da bi predlagani zakon lahko povzročil zmedo pri organih pregona, veterinarjih, vzrediteljih in lastnikih psov, saj se zdi, da nakazuje, da katerikoli pasmi, ki se vizualno "razlikuje od prvotnega tipa volka", ne bi smela biti dovoljena vzreja.

Ogrožene tudi druge pasme

Nemški kinologi opozarjajo, da bi v primeru, da osnutek postane zakon, poleg jazbečarjev lahko prepovedali tudi razmnoževanje angleških in francoskih buldogov, mopsov, boksarjev, kodrov in koker španjelov.

Tudi večji psi, vključno z nemškimi ovčarji, so lahko ogroženi zaradi krajše pričakovane življenjske dobe v primerjavi z manjšimi psi.

Zveza še trdi, da je treba seznam prepovedanih lastnosti oblikovati po pogovoru s strokovnjaki in "na podlagi znanstvenih dejstev".

Nekaj sprememb je vendarle smiselnih

"Številne predlagane spremembe, kot je ureditev spletne trgovine z živalmi ali ukrepanje proti nezakoniti trgovini s pasjimi mladiči, so smiselne," so sporočili z zveze in izrazili bojazen, da bi zakon lahko pomenil konec številnih zdravih pasem psov v Nemčiji. Vendar pa poudarjajo, da morata biti zdravje in kakovost življenja živali prednostna naloga. "Potem se je mogoče učinkovito boriti proti mučenju," dodajajo.

S peticijo so od 21. marca zbrali že več kot 14 tisoč podpisov. Nemško ministrstvo za kmetijstvo pa zanika, da bi reforma zakona pomenila prepoved nekaterih pasem, kot so jazbečarji. Predstavnik za stike z javnostmi je za Sky News povedal, da gre pri reformi posebej za krepitev zakonodaje, ki že obstaja v zvezi z "mučenjem".