Na jugu Japonske izbruhnil vulkan #foto

Vulkan na majhnem otoku na skrajnem jugu Japonske je danes izbruhnil. Pepel in dim bruha do šest kilometrov visoko, o morebitni škodi ali žrtvah pa z otoka Kuchinoerabu ne poročajo. Oblasti tudi niso odredile evakuacije prebivalcev, ki jih je nekaj več kot sto.

Na posnetkih, ki jih je objavila televizija NHK, je videti velike oblake pepela in sivega dima nad otokom, kjer so izbruhi vulkana pogosti.

Prebivalci so pred izbruhom poročali o veliki eksploziji in tresenju, podobnem potresu. Malo pred tem so pristojne oblasti objavile opozorilo, potem ko vulkan ni izbruhnil od lani. Na območju vulkana, ki ima več kraterjev, velja prepoved zadrževanja.

Foto: Reuters

