Na Irskem kmalu konec ene najstrožjih svetovnih zakonodaj glede splava? #video

Glede na nekatere zadnje javnomnenjske raziskave, naj bi odpravo osmega amandmaja podprlo 63 odstotkov volivcev, proti pa naj bi jih bilo 37 odstotkov. Volišča bodo odprta od 7. ure zjutraj do 22. ure po lokalnem času, izidi naj bi bili znani v soboto.

Volilnih upravičencev je na Irskem 3,2 milijona.

Osmi amandma, ki je na Irskem začel veljati leta 1983, je izenačil pravico do življenja tako za nerojenega otroka kot nosečnico, s tem pa je prekinitev nosečnosti v državi dejansko postala nemogoča. Po letu 2013 so nato Irskem dovolili umetno prekinitev nosečnosti samo v primeru ogroženosti življenja nosečnice.

V primeru umetne prekinitve nosečnosti, kadar življenje nosečnice ni ogroženo, je na Irskem tako za nosečnico kot zdravnika in vse, ki pri tem pomagajo, zagrožena zaporna kazen do 14 let zapora. Irska ima tako eno od najstrožjih zakonodaj glede umetne prekinitve nosečnosti na svetu.