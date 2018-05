Bodo Irke lahko same odločale o splavu?

Na Irskem bodo imeli v petek referendum o spremembi zakonodaje o umetni prekinitvi nosečnosti. Irska je ena od redkih držav v Evropi, ki ima še vedno precej konservativno politiko do splava. Pred referendumom so na ulice stopili tako podporniki kot tudi nasprotniki splava in z napisi in fotografijami zbirali podpornike.

V petek bodo Irci in Irke odločali, ali bo splav brezpogojno dovoljen. Irska ustava zdaj državljankam prepoveduje prekinitev nosečnosti, razen če je ogroženo njihovo življenje. Javnomnenjske raziskave za zdaj kažejo, da je za odpravo osmega amandmaja, ki onemogoča opravljanje splava, 63 odstotkov vprašanih, proti pa je 37 odstotkov.

Intenzivna kampanja pred petkovim referendumom

Priprave na referendum so zelo intenzivne, poroča Jasna Rajnar Petrović, Slovenka, ki živi na Irskem. "Kampanji obeh strani se nista začeli včeraj, na to se pripravljajo že dolgo," pravi. "Vse od medijske pokritosti in debat, zbiranja denarja, obešanja posterjev na drogove (na Irskem skoraj nimajo velikih oglasnih panojev tako kot pri nas), organiziranih protestov, zelo močne spletne kampanje z oglasi in videi, deljenja letakov na cesti in v poštne nabiralnike do tega, da zagovorniki te ali one strani stojijo na ključnih točkah v Dublinu in širijo svoje sporočilo prek megafona," opisuje dogajanje na Irskem.

Za Irce zelo pomembna tema, udeležba bo verjetno visoka

Slovenka pravi, da je obkrožena s sporočili tako podpornikov kot tudi nasprotnikov in da je zaradi "ogromne količine oglasov" izjemno težko reči, katerih je več.

"Ircem se zdi to izredno pomembna tema, redki so tisti brez mnenja, zato mislim, da bo udeležba kar visoka – za njih je to značilno, pri pomembnejših referendumih je skoraj vedno nad 60 odstotkov." Kljub temu se ji zdi, da bo izid zelo tesen.

Obe skupini aktivistov sta dobro pripravljeni, a Jasna opaža, da imajo nasprotniki splava slogane, ki bolj pritegnejo in so bolj šokantni: "Na primer 'Licenca za ubijanje?' ali pa 'Volite NE, če nočete ubijati dojenčkov' in tako dalje." Po drugi strani podporniki splava načeloma uporabljajo besede, kot sta sočutje in skrb.

Stereotipno so Irci eden od najbolj prijaznih narodov, je potrdila tudi naša sogovornica: "Seveda se dogajajo konflikti, a bolj verbalno kot fizično nasilnih. Sicer pa so bolj ali manj mirne narave."

Podporniki splava: Nehajte sramotiti ženske!

Podporniki splava so pripravili številne plakate in napise, med drugim so nanje zapisali: "Prenehajte kaznovanje tragedije", "Čas je za spremembo", "Za izbiro je za glas", "Čas gre naprej, zakaj mi ne gremo?", "Zdravi doma", "Bodi moj, ja", "Osmi amandma nam je vzel dostojanstvo" in tako naprej.

Nasprotniki splava: Licenca za ubijanje

Zelo, če ne celo še bolj, aktivni pa so tudi nasprotniki splava, ki Irce in Irke nagovarjajo, naj glasujejo za "ne". Med drugim so oglase objavili tudi v časopise, kamor so zapisali: "Moški ščitijo življenja. Njihova prihodnost je v naših rokah. 25. maja glasujte ne in rešite otroke pred splavom."

Na plakate so poleg fotografij zarodkov pisali različne mote, ki so se nekaterim uporabnikom družbenih omrežij zdeli "popolnoma absurdni". Med drugim so aktivisti proti splavu na plakate zapisali:

"Splav zaustavi bitje srca", "Vaš glas lahko ali ubije ali pa reši otroka", "Ženski in otroci si zaslužijo več kot splav", "Splav jo oropa prihodnosti", "Posodi glas otrokom, ki ga še nimajo", "Naslednje zlorabe otrok ne bo več tako lahko prekriti", "Upor ubija, glasujte ne" in tako naprej.

"Nekateri plakati so res sporni"

Slovenka pravi, da so nekateri plakati res sporni. Najbolj jo motijo tisti, ki so "polni informacij, kot so 'Eden od petih otrok v Veliki Britaniji je splavljen' ali '90 odstotkov fetusov, diagnosticiranih z Downovim sindromom, v Veliki Britaniji splavijo', kar je zelo zavajajoče".

Pojasnjuje, da je večina teh informacij težje dokazljiva in dodaja: "Irskega položaja nikakor ni mogoče skopirati od Britancev. Prav nič oprijemljivih dejstev ni, ki bi napovedovala, da bi se podobno zgodilo tudi na Irskem. Še več, trenutno predložena zakonodaja v primeru uspešnega referenduma prepoveduje splav v primeru diagnoze Downovega sindroma."

"Videla sem jih v živo in sem zgrožena"

"Ljudje, ki naokoli postavajo z ogromnimi panoji z grafičnimi podobami poznih splavov (poznih splavov je manj kot 1% in vsi se zgodijo z razlogom, kot so različne abnormalnosti fetusa) in se trudijo s tem preostale ljudi prestrašiti, da bi volili proti, so prezira vredni," pravi Jasna. Kot je povedala naša sogovornica, so nekateri protestniki prišli tudi iz drugih držav, večinoma iz ZDA, "kar je še slabše – ker doma ne morejo popolnoma oklestiti te pravice, se jo trudijo zatreti drugje".

Med aktivisti pa se je zanetilo tudi nekaj ognja. Čeprav fizičnih obračunov ni bilo, si podporniki in nasprotniki splava ne nasprotujejo le "mirno", ampak si med seboj tudi "nagajajo".

Pred bolnišnicami kazali fotografije fetusov

Irski spletni medij TheJournal.ie je poročal o shodih, ki so jih aktivisti pripravili pred bolnišnicami. Tam so kazali fotografije fetusov, ki se jim obiskovalci porodnišnice niso morali izogniti.

O tem, da so fotografije in plakati sporni, je pisala tudi ena izmed bolnišnic, pred katero so "kampirali". "Zaradi svojih pacientov in uslužbencev smo pred kratkim aktiviste in predstavnike obeh kampanj prosili, da umaknejo fotografije in sporne plakate iz okolice bolnišnice," so zapisali.

Zakrivali fotografije, prebarvali napise

Podporniki splava so z odejami in oblačili pokrivali plakate nasprotnikov splava, ti pa so v odgovor sovje plakate dvignili še višje.

Tudi nasprotniki splava so se lotili napisov podpornikov, in sicer so enega izmed napisov na steni kar prebarvali in s tem izbrisali sporočilo. Na modri steni je v rdečem oblačku pisalo "razveljavitev", torej 8. amandmaja. V odgovor na njihov "vandalizem" so podporniki na bližnji znak vstavili oglasni napis: "Ne moreš prebarvati težave."

Pravica matere je izenačena s pravico nerojenega

Irska ustava, ki so jo sprejeli leta 1983, z 8. členom državljankam prepoveduje prekinitev nosečnosti. Slabih deset let pozneje so ji sicer dodali izjemo, ki splav nosečnici dovoljuje v primeru, da je njeno življenje ogroženo.

Pravica do življenja matere je izenačena s pravico do življenja nerojenega, pravi ena izmed najstrožjih zakonodaj v Evropi. Na Irskem je splav prepovedano narediti tudi v primeru posilstva, incesta ali ko je zarodek (hudo) bolan.

Irska ni edina država s prepovedjo splava

Kljub vsemu Irska ni edina evropska država, ki ženskam prepoveduje prekinitev nosečnosti. Med njimi so tudi Severna Irska, Poljska, Malta, Andora, San Marino in Liechtenstein. Večina omenjenih držav ženske, ki naredijo splav, kaznuje z od šestih mesecev do treh let zaporne kazni, medtem ko lahko Irka zaradi splava za zapahi preživi tudi do 14 let.