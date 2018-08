Na Hrvaškem znova odpirajo center za urjenje komandosov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so prvi center za urjenje komandosov odprli v vojaški bazi Šepurine nedaleč od Zadra leta 1994, ko je takratni vojaški poveljnik Ante Gotovina ugotovil pomanjkljivosti na ravni podčastnikov v takratnih vojnih operacijah, kot je bila Maslenica. Prvi vojaški inštruktorji so bili iz francoske tujske legije, v šestih letih obstoja središča pa so izurili približno 1000 "supervojakov", navaja zagrebški časnik.

Urjenje bodo prilagodili novim varnostnim izzivom, tudi terorizmu

Hrvaški minister za obrambo Damir Krstičević ocenjuje, da se bo hrvaški varnostni sistem z vnovičnim odprtjem centra za urjenje komandosov prilagodil novim varnostnim izzivom, kot je terorizem. V središču nameravajo posodobiti poveljevanje in vodenje hrvaških vojaških enot na sodobnih bojiščih, je še pojasnil Krstičević.

Načrtujejo, da bodo udeleženci pridobili različne specialistične veščine in znanja pri bojih, kot so ostrostrelstvo, padalstvo, izvidništvo, plavanje, samoobramba in prva pomoč ter usposabljanje v okviru urjenja po programu ameriške vojske S.E.R.E. (Survival, Evasion/Escape, Resistance, Extraction). Urjenja bodo organizirali predvsem za izbrane podčastnike, a bo namenjeno tudi za častnike.

Lokacijo za center še iščejo. Možno je, da bo v Udbini v Liki, kjer je že središče za urjenje posebnih vojaških enot, ki ga uporabljajo tudi nekatere zavezniške vojske, posebej ZDA. Kot možni novi lokaciji časnik omenja vojaška poligona v Gašincih v Slavoniji in v Slunju blizu Karlovca.

Kot poudarja, bo novo središče odprto tudi za vojake iz zavezniških in partnerskih držav.