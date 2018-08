Uredniku hrvaške satirične oddaje News Bar grozili s smrtjo

Zovaku so grozili po zadnji oddaji, ki se je ukvarjala z nedavno obletnico hrvaške operacije Nevihta. S profila na Facebooku, s katerega je že prej prejemal sporočila, večinoma žalitve, je prejel sporočilo, da bo dobil strel v zatilje. Ob tem mu je moški poslal tudi vozni red avtobusne linije, s katerim se že leta vozi na obisk k družini, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zovak se je za televizijo N1, kjer predvajajo njegovo satirično oddajo, cinično odzval, da je sijajno, da je družba na Hrvaškem tako napredovala, da je normalno, da se ljudje, ko na televiziji vidijo nekaj, kar jim ni všeč, namesto daljinskega upravljavca odločijo za grožnjo s smrtjo avtorju oddaje.

"Moralo je priti do tega, da se s takšno lahkoto grozi s smrtjo," je menil, "potem ko hrvaško državno tožilstvo ne preganja tistih, ki grozijo, ker so bili pijani ali ker so vojni veterani, predsednica države pa pravi, da so grožnje samo izraz nezadovoljstva." Zovak je tudi potrdil, da je grožnjo prijavil policiji, ta pa, da je prijavo sprejela.