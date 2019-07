Na Hrvaškem v tednu dni zabodli tri turiste, enega do smrti

V Pulju je prejšnjo sredo 32-letnik z nožem umoril 23-letnega državljana Nemčije. Ta naj bi pred tem v nekem lokalu pohvalil napadalčevo frizuro z dreadlocki, napadalec pa je menda pohvalo doživel kot žalitev.

V napadu z nožem v splitskem nočnem klubu, ki se je zgodil dva dni po umoru v Pulju, so bile ranjene štiri osebe, med njimi 23-letni državljan Avstralije. Napadalec je razgrajal v lokalu, med drugimi je z nožem porezal varnostnika in policista, ki takrat ni bil v službi.

V Splitu je bil prejšnji ponedeljek huje ranjen tudi 31-letni francoski državljan, ki je iz morja zagledal moškega, kako je na plaži brskal po njegovih stvareh. Ko je stopil iz vode, da bi preprečil tatvino, je ga je neznani napadalec zabodel v predel prsi, poleg tega je turistu ukradel denarnico.

Prejšnji petek pa je v Bolu na otoku Brač neznani napadalec napadel 47-letno rusko državljanko in jo oropal. Ženska je bila lažje poškodovana, a je ostala brez ogrlice, vredne približno tisoč evrov.

Na Krku pretep med Slovenko in Hrvatoma

V ponedeljek zvečer je na otoku Krk prišlo do pretepa med hrvaškima državljanoma in Slovenko, je poročal portal 24ur. "Moški je žensko prijel za lase, glavo pa ji tiščal k tlom, da jo je lahko njegova žena boksala in brcala po vsem telesu," je bralec povedal za medij. V času napada naj bi bila ob žrtvi tudi njena mladoletna otroka.

Kot je še povedal sogovornik, so ob tem poklicali policijo, ki pa naj bi žrtev prepričevala, naj ne poda prijave. Ženska je vztrajala pri prijavi, a zdaj zato ne sme zapustiti Hrvaške. Poškodbe, ki jih je dobila v pretepu, so menda močno vidne, žrtev pa je odšla tudi na pregled v lokalni zdravstveni dom.

Informacijo so za medij potrdili tudi na Slovenski policiji. Kot so povedali, je prišlo do spora in fizičnega obračuna med slovensko in hrvaško državljanko, v pretep pa se je nato vključil še mož hrvaške državljanke. Zoper vse tri je uveden prekrškovni postopek.