Hrvaška policija prijela osumljenca za umor socialne delavke

Hrvaški policisti so v torek zvečer prijeli osumljenca za umor socialne delavke in poskus umora pripravnika v centru za socialno delo v Đakovu.

Policija v Osijeku je potrdila, da so v torek zvečer prijeli 61-letnika, ki ga sumijo umora 50-letne socialne delavke v centru za socialno delo v Đakovu. Osumljenec je v torek okrog poldneva ustrelil tudi 35-letnega pravnika centra, ki je zaradi hudih poškodb glave v kritičnem stanju v bolnišnici v Osijeku.

Osumljenca so prijeli v torek okoli 20. ure nedaleč od Đakova oziroma približno pet kilometrov od kraja zločina, od koder je pobegnil s kolesom. Ob aretaciji je imel pri sebi pištolo, a je ni uporabil, je pojasnil namestnik načelnika osiješko-baranjske policijske uprave Dario Premec.

Nihče ni opazil, da je imel 61-letnik pri sebi pištolo

Umor in poskus umora sta se zgodila v torek v centru za socialno delo v Đakovu v osrednji Slavoniji, kamor je 61-letnik redno prihajal kot uporabnik storitev. Tudi varnostnik je bil vajen pogostih prihodov osumljenca v center. Nihče ni opazil, da je imel 61-letnik pri sebi pištolo.

Motivi za njegovo streljanje na zaposlene v centru za zdaj niso znani. Umorjena socialna delavka je več let skrbela za osumljenca, pravnik pa naj bi pomagal osumljencu pri reševanju nepremičninskih sporov. Hrvaški mediji so poročali, da 61-letnik ni bil zmožen dela in da je bil tudi na psihiatričnem zdravljenju. Bil je redni prejemnik denarne pomoči v centru.

Socialna delavka opozorila, da je 61-letnik vedno bolj nasilen

Njegovi znanci so povedali, da je veljal za nepotrpežljivega, da je bil pogosto opit in agresiven. Tudi umorjena socialna delavka naj bi pred kratkim opozorila, da je 61-letnik v zadnjem času vedno bolj nasilen. Direktorica centra za socialno delo v Đakovu Dubravka Petrović je danes izjavila, da nihče ni mogel predvidevati, da bo 61-letnik streljal na zaposlene v centru, in da je šlo za popolnoma iracionalno dejanje.

Hrvaška ministrica za demografijo, družino, mlade in socialno politiko Nada Murganić je po dogodku med drugim napovedala, da bodo poostrili varnostne ukrepe v centrih za socialno delo tudi z uvedbo detektorjev kovin. Varnostniki v centrih za zdaj namreč nimajo pooblastil, da bi pomagali zaposlenim, temveč zgolj skrbijo za premoženje ustanove.

Kar 78 odstotkov socialnih delavcev žrtev nasilja uporabnikov storitev

V hrvaškem sindikatu socialnih delavcev so objavili podatke raziskave, ki kažejo, da je bilo 78 odstotkov socialnih delavcev žrtev različnih oblik nasilja nezadovoljnih uporabnikov socialnih storitev. Že dve desetletji za socialne delavce zahtevajo status uradne osebe, s čimer bi bil vsak napad nanje kaznivo dejanje.

Umor socialne delavke v Đakovu je sicer drugi tovrstni primer na Hrvaškem. Leta 2000 je nezadovoljni prejemnik socialne pomoči s kuhinjskim nožem na delovnem mestu umoril socialnega delavca v Splitu.