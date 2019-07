Na Hrvaškem spopad med migranti: več ranjenih

Na območju Plitviških jezer na Hrvaškem je v četrtek zvečer prišlo do spopada med najmanj sedmimi migranti iz Afganistana in Pakistana, v katerem jih je bilo več ranjenih z nožem, je danes sporočila hrvaška policija. Pakistanski državljan je v kritičnem stanju v bolnišnici v Zadru, tri lažje ranjene so oskrbeli v bolnišnici v Gospiću.

Kot je sporočila policijska uprava liško-senjske županije, so policisti v četrtek zvečer nedaleč od meje z BiH prestregli moškega, za katerega so ugotovili, da je bil poškodovan z nožem. Kmalu zatem so prestregli še šest moških brez dokumentov, trije med njimi so bili prav tako poškodovani. Sedmerica je po ugotovitvah policije na Hrvaško vstopila nezakonito, mimo mejnih prehodov.

Šest moških, med njimi trojico, ki so jo zaradi poškodb oskrbeli v bolnišnici v Gospiću in od tam tudi že odpustili, je policija aretirala. Poleg postopkov zaradi ilegalnega prehoda meje je sprožila kriminalistično preiskavo, s katero namerava ugotoviti okoliščine spopada.

Časopis Večernji list na spletni strani poroča, da naj bi bilo v skupini še več ljudi, ki jih policisti še iščejo. Časnik 24 sata pa na spletni strani navaja, da se zdravniki v bolnišnici v Zadru borijo za življenje huje poškodovanega pakistanskega državljana.

Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina se je četrtkov spopad med migranti odvil le nekaj ur po obisku hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, notranjega ministra Davora Božinovića in načelnika generalštaba hrvaških oboroženih sil Mirka Šundova na zeleni meji med Hrvaško in BiH na območju karlovške in liško-senjske županije, kjer migranti vsakodnevno nezakonito prečkajo mejo.