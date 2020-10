Na Hrvaškem še vedno visoke številke: potrdili več kot 2.700 novih okužb

Današnje število na novo okuženih je drugo najviše od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Najvišje dnevno število na novo okuženih so zabeležili pretekli četrtek, ko so v 24 urah potrdili 2.776 novih okužb, poroča STA.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v preteklih 24 urah v primorsko-goranski županiji 135 novih primerov, v istrski županiji pa 38. Največ novih okužb je danes znova mogoče pričakovati na območjih Zagreba in Splita.

Na Hrvaškem je trenutno 15.106 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 1.027 bolnikov, prvič doslej je število hospitaliziranih preseglo tisoč. Na ventilatorjih je 74 bolnikov, še navaja nacionalni štab civilne zaščite.

Umrlo že več kot 500 bolnikov

Od 25. februarja so na Hrvaškem potrdili 46.547 okužb. Umrlo je 531 bolnikov z boleznijo covid-19, okrevalo je 30.910 ljudi. Skupno so opravili skoraj 485.300 testov, so še dodali v današnjem sporočilu.

Pričakujejo, da se bo številka dvignila tudi prek tri tisoč

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je v četrtek izjavil, da je v prihodnjih nekaj dneh v državi realno mogoče pričakovati tudi več kot tri tisoč na novo okuženih na dan. Potem pa naj bi se dnevno število novih primerov okužb začelo zmanjševati, je menil v pogovoru za hrvaško komercialno televizijo RTL, povzema STA.

Hrvaška vlada je v četrtek po opravljenem inšpekcijskem nadzoru odstavila upravni svet klinično-bolniškega centra (KBC) Dubrava v Zagrebu, ki je osrednja hrvaška bolnišnica za zdravljenje bolezni covid-19. Hrvaški mediji so v preteklih dneh poročali o slabih pogojih za zdravljenje bolnikov v KBC Dubrava. Na pomanjkanje zdravil, hrane in osebja ter posledično neustrezno skrb za bolnike so javno opozorili tudi nekateri zdravniki in bolniki iz KBC Dubrava.