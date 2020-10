Na Hrvaškem pridržali očeta strelca z Markovega trga

Hrvaška policija je med preiskavo streljanja, v katerem je bil v ponedeljek na Markovem trgu pred poslopjem hrvaške vlade v Zagrebu huje ranjen 31-letni policist, na domu 22-letnega napadalca zasegla več kosov nezakonitega orožja in streliva. Zato so pridržali očeta pokojnega napadalca. Ta je pol ure po napadu na poslopje vlade storil samomor.

Direktor hrvaške policije Nikola Milina je v današnjem pogovoru za hrvaški radio potrdil, da so policisti v objektih, ki jih uporablja družina napadalca v vasi Kletište pri Kutini, našli več kosov orožja in streliva. Našli so dve puški z optičnim strelnim daljnogledom in dušilci ter skoraj 1200 kosov streliva. Zato je policija pridržala 57-letnega očeta strelca, poroča STA.

Stanje huje ranjenega 31-letnega policista je po operaciji, ki jo je prestal v ponedeljek, stabilno, je dodal Milina. V zagrebški bolnišnici sester usmiljenk so v ponedeljek potrdili, da so policistu rešili roko, v katero je dobil dva strela. Imel je še dve strelni rani v predelu trupa.

Milina je poudaril, da motiv napada še ni znan. Potrdil je, da je napadalec streljal z brzostrelko še na dva policista, ki sta varovala trg, na katerem so okoli zgodovinske cerkve svetega Marka poslopja hrvaške vlade, sabora in ustavnega sodišča. Potem ko je zadel policista na vhodu v Banske dvore, je eden od njegovih kolegov streljal na napadalca, a je ta pobegnil. Kmalu zatem je storil samomor s pištolo, ki jo je prav tako imel s seboj, je objavila policija.

Strelec Danijel Bezuk je po napadu na svojem profilu na Facebooku zapisal, da je bilo "dovolj prevar in brezobzirnega teptanja človeških vrednot brez odgovornosti".

Zagovarjal nasilje do Srbov in oboževal Thompsona

Z njegovega profila na Facebooku je videti, da je imel rad orožje in da je zagovarjal nasilje do Srbov. Med drugim se je fotografiral, oblečen v majico z zloglasnim ustaškim napisom Za dom spremni. V objavah je izpostavljal, da ima rad protislovnega pevca Marka Perkovića Thompsona, pa tudi saborskega poslanca in predsednika skrajno desne opozicijske stranke Domovinsko gibanje Miroslava Škora. Izražal je tudi pripadnost navijaški skupini zagrebškega nogometnega moštva Dinamo.

Hrvaški mediji so poročali, da sta bila oče in stric napadalca veterana vojne na Hrvaškem ter da je stric umrl v Vukovarju leta 1991 kot pripadnik takratnih paravojaških hrvaških obrambnih sil (HOS).

Ni šlo za osebni obračun

Hrvaški premier Andrej Plenković je ponedeljkov napad označil za poskus umora, a so med preiskavo zanikali, da bi šlo za osebni obračun med napadalcem in ranjenim policistom. Časnik Jutarnji list danes ocenjuje, da je šlo za terorizem, hrvaški vladi pa, da ni v interesu, da bi državo omenjali v kontekstu terorističnih napadov.

Streljanje je odprlo tudi številne razprave o njegovih vzrokih in posledicah. Med posledicami bo vsekakor poostrena varnost pred poslopji osrednjih državnih institucij v Zagrebu, z vzroki pa se ukvarjajo predvsem psihologi in sociologi.

Psihologi poudarjajo, da je skrb vzbujajoče, ker so mnogi sledilci pod zadnjo objavo strelca na Facebooku izpostavljali, da gre za "heroja", ki se je uprl nepravičnemu sistemu. Sporočila govorijo tudi o nestrpnosti v hrvaški družbi, so ocenili.

Takšna sporočila spodbujajo k novim tovrstnim dejanjem, je opozorila znana psihologinja iz Splita Mirjana Nazor v današnjem pogovoru za regionalno televizijo N1. Spomnila je na streljanje s kalašnikovko sredi belega dne v Splitu januarja letos, ko je 25-letnik umoril tri someščane, ki jih je krivil za prodajo mamil svojim družinskim članom.

Da v ponedeljek ni šlo samo za ideološko motivirano tragedijo, temveč za dejanje iz obupa posameznika, ki se ima za poraženca, ko opazuje družbeno nepravičnost, za katero obsoja pripadnike političnega razreda, pa je ocenil profesor socialne in politične psihologije z zagrebške fakultete za politične vede Nebojša Blanuša za današnji Jutarnji list, še piše STA.