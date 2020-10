V središču Zagreba ustrelil policista, storilec po begu naredil samomor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Markovem trgu v središču Zagreba, v neposredni bližini zgradbe hrvaške vlade, je malo po 8. uri zjutraj prišlo do streljanja. Po prvih informacijah je nekdo z več streli iz puške streljal na policista, a se je kasneje izkazalo, da gre za varnostnika. Ranjenega so okoli 8.20 odpeljali v bolnišnico, poročajo hrvaški mediji. Storilec je pobegnil, nato pa storil samomor, je sporočila policija.

Po poročanju medijev so policisti v neprebojnih jopičih zablokirali dostop do Trga svetega Marka, vse razpoložljive enote ministrstva za notranje zadeve pa so iskale storilca.

Policija je ob 9. uri sporočila, da so v zagrebškem predelu Jabukovac našli osebo, ki je ustrezala opisu storilca. Naredil je samomor. V teku je policijska preiskava dogodka.

Uradni govorec hrvaške vlade Marko Milić je sporočil, da žrtev streljanja ni bil policist, temveč varnostnik.

Predstojnik zagrebške bolnišnice je za televizijo N1 dejal, da je zdravstveno stanje poškodovanega stabilno, prav tako ima nepoškodovane vse vitalne funkcije. Strelne rane ima na na levi roki in po eno rano na vsaki strani trupa.