Na hrvaškem kmetijskem ministrstvu domovalo 33 netopirjev

Uganite, kdo je vdrl v poslopje ministrstva za kmetijstvo, so na svojem Facebooku povprašali v zagrebškem mestnem zavetišču za zanemarjene živali Dumovec, potem ko so za klimatsko napravo v sejni sobi ministrstva odkrili kolonijo netopirjev. Večino so jih vrnili v naravo, medtem ko so za eno samico poiskali pomoč veterinarja.

Sodelavci zavetišča za živali Dumovec so na kmetijsko ministrstvo, ki se nahaja ob eni najbolj prometnih cest v širšem središču Zagreba, v torek prišli na povabilo hrvaške agencije za okolje in naravo. Za klimatsko napravo v sejni sobi ministrstva so našli manjšo kolonijo netopirjev, ki so na Hrvaškem z zakonom zaščitene živali.

Večino jim je uspelo hitro pospraviti v škatlo, medtem ko so se nekateri razpršili po sobi in se z nogami prijeli na luči, ventilacijo in strop. Skupno so ujeli 33 netopirjev.

V torek zvečer so 32 netopirjev vrnili v naravo v zagrebškem parku ob jezeru Bundek. Vrnitev so posneli in posnetek objavili na profilu na Facebooku. Eno samico so pustili pri veterinarju iz zagrebškega živalskega vrta, ker so posumili, da ima zdravstvene težave, so dodali.