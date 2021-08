Letališče preplavile posebne živali #video #foto

Ekstremna televizijska preizkušnja Exatlon prihaja na Planet že v ponedeljek, 6. septembra, ob 19.45. Rdeča in modra ekipa sta že odpotovali v Dominikansko republiko in veliko pozornosti poželi tudi na letališčih...

Kuščarji, škorpijoni in opice sredi letališča na poti do Dominikanske republike. K sreči je šlo za tekmovalce oddaje Exatlon, ki so si s posebnimi vajami krajšali čas med poleti. Rdeča ekipa je že prispela na eksotični cilj, pot do tja pa so ovekovečili s fotografijami in zgodbami na Instagramu.

Kako je videti džungla v izvedbi tekmovalcev, si poglejte v spodnjem videu.

Aleksandra Podgoršek, državna prvakinja v ritmični gimnastiki, se je od Slovenije poslovila v svojem slogu.

Fantje in dekleta so se med dolgo in naporno potjo zabavali, prav tako pa so bili veseli novega doma oz. postelje. Marjanca Polutnik je tako zapisala, da je utrujena, a da se priprave na Exatlon že začenjajo.

Vsi so se morali posloviti od svojih profilov na družbenih omrežjih, saj med snemanjem oddaje ne bodo imeli dostopa do njih. Vsak se je tik pred odhodom lotil veliko priprav in organizacije, Denis Chorchyp pa je sledilce nagovoril še z letališča. Profile tekmovalcev bodo zdaj prevzeli njihovi prijatelji ali poslovni partnerji.

Oddaja Exatlon že od 6. septembra na Planetu, in sicer vsak delavnik ob 19.45. Za koga boste navijali vi?

