Na Hrvaškem gripa letos zahtevala rekordno število smrtnih žrtev

Za posledicami gripe je letos na Hrvaškem umrlo 35 oseb, kar je največje število mrtvih zaradi zapletov z nalezljivo virusno boleznijo dihal v sosednji državi do zdaj. Po 27 mrtvih so imeli lani in leta 2010. Strokovnjaki ocenjujejo, da je gripa letos zahtevala še več človeških življenj, a so smrti pripisali drugim usodnim povzročiteljem.