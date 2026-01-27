Na Hrvaškem se bo s 1. februarjem cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri hrvaškem zavodu za zdravstveno zavarovanje (HZZO) zvišala za kar 61,46 odstotka. Do zdaj je premija znašala 9,29 evra na mesec, nova cena bo 15 evrov in bo enaka za vse zavarovance. Medtem ko se na Hrvaškem soočajo z drastično podražitvijo dopolnilnega zavarovanja, je vlada Roberta Goloba z uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka, ki je nadomestil dopolnilno zdravstveno zavarovanje, poskrbela, da se kaj takšnega v Sloveniji ne more zgoditi.

Na hrvaškem zavodu za zdravstveno zavarovanje (HZZO) so za Index.hr poudarili, da cene zavarovalnih polic niso spreminjali že več kot 12 let, čeprav so se v zadnjih letih stroški v vseh segmentih, tudi v zdravstvu, precej povečali.

S 1. februarjem se bo tako cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri HZZO zvišala za kar 61,46 odstotka. Do zdaj je premija znašala 9,29 evra na mesec, nova cena bo 15 evrov in bo za vse zavarovance enaka. To pomeni, da se bo na letni ravni cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s 111,49 evra zvišala na 180 evrov.

Kot pravijo na HZZO, se je določeno število zavarovancev zaradi občutnega zvišanja cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja odločilo prekiniti polico, vendar pa naj teh ne ni bilo veliko.

Zasebne zavarovalnice ugodnejše za mlajšo populacijo, HZZO za starejše

Na spletnem portalu Index.hr so preverili, kakšna bo cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja letos pri največjih zasebnih zavarovalnicah in kaj točno zavarovanec prejme za ta denar. Primerjali so osnovne pakete dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri zasebnih zavarovalnicah, pri čemer opozarjajo, da nekatere ponujajo tudi razširjene možnosti z dodatnimi ugodnostmi, kar lahko vpliva na končno ceno.

Primerjava cen kaže, da je zasebno zdravstveno zavarovanje najcenejše v najmlajših starostnih skupinah, kjer je mogoče dopolnilno zavarovanje dobiti za približno od šest do osem evrov na mesec, kar je bistveno manj od nove enotne cene pri HZZO, ki znaša 15 evrov.

Po 50. letu starosti se premije pri zasebnih zavarovalnicah precej zvišajo, v skupinah nad 60 let pa postane zasebno dopolnilno zavarovanje dražje od zavarovanja pri HZZO. Nekatere zavarovalnice za starejše zavarovance ponujajo premije okoli 20 evrov in več, pri nekaterih pa so premije za posameznike, starejše od 61 let, še precej višje.

Izračun, ki so ga opravili pri Index.hr, kaže, da je po podražitvi polica pri HZZO cenovno ugodnejša za starejše in tiste z večjimi zdravstvenimi tveganji, medtem ko je za mlajše zasebno dopolnilno zavarovanje na splošno ugodnejša možnost, saj zavarovalnice v najnižjih starostnih skupinah ponujajo bistveno nižje premije.

Se bodo cene zasebnih zavarovanj zvišale?

Iz zavarovalnice Croatia osiguranje so za N1 Hrvaška pojasnili, da za zdaj spreminjanja cen ne načrtujejo, enako pravijo tudi na zavarovalnici Wiener. Z zavarovalnice UNIQA pa so odgovorili, da so morebitne spremembe odvisne od inflacije in tržnih razmer ter da trenutno ponujajo popuste pri sklepanju police.

Golobova vlada uvedla spremembo

V Sloveniji je dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bila sprejeta 6. julija 2023. Novela določa ukinitev prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka. Spremembe so začele veljati s 1. januarjem 2024, ko je dopolnilno zdravstveno zavarovanje nadomestil obvezni zdravstveni prispevek.

Povod za spremembo je bilo dogajanje spomladi 2023, ko je zavarovalnica Generali napovedala dvig mesečne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za več kot 30 odstotkov. Golobova vlada je takrat najprej izdala uredbo in z njo določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri 35,67 evra. Potem sta tudi drugi dve zavarovalnici, ki sta ponujali dopolnilno zavarovanje, Triglav in Vzajemna, napovedali dvig premije, kar pa se zaradi zamejitve ni zgodilo.

Od 1. marca 2025 dalje obvezni zdravstveni prispevek znaša 37,17 evra. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa določa, da se uskladi enkrat letno z rastjo bruto povprečne plače v Sloveniji v preteklem letu glede na podatke statističnega urada. Prispevek je za vse enak.