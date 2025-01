Milanovićevi privrženci, ki spremljajo izide volitev v polni zagrebški Tvornici kulture, so rezultate vzporednih volitev pozdravili z velikim navdušenjem, pa tudi presenečenjem. Čeprav je bila zmaga Milanovića glede na javnomnenjske ankete in rezultate iz prvega kroga, ko je osvojil skoraj polovico vseh glasov, pričakovana, se tako velikega odstotka podpore niso nadejali.

"To je veličasten rezultat, večji od naših pričakovanj. Mislim, da so državljani ovrednotili delo predsednika Milanovića v zadnjih petih letih in poslali jasno sporočilo - da je vrhovni poveljnik, da je soustvarjalec zunanje politike. Pričakujemo, da mora vlada to spoštovati," je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT dejal vodja urada predsednika republike Orsat Miljenić.

Poudaril je, da je voljo državljanov treba spoštovati, in se zahvalil vsem, ki so glasovali. Sporočil je, da je to zmaga demokracije, rezultata kandidata s podporo vladajoče HDZ Primorca pa ni želel komentirati.

Takoj po objavi rezultatov vzporednih volitev se je na družbenem omrežju Facebook oglasil tudi Milanović z eno samo besedo "Hvala!".

Kljub porazu rezultat pospremili z aplavzom

V zagrebškem hotelu Westin, v katerem so se zbrali podporniki Primorca, je zaradi velikega poraza vladalo razočaranje. Kljub slabim rezultatom so člani HDZ rezultate sprejeli z aplavzom.

"Hrvaška je v dveh tednih ponovno pokazala moč svoje demokracije. Državljani so glasovali, kot so glasovali, odločitev državljanov je treba spoštovati, in to je to," je za hrvaško televizijo Nova TV izjavil notranji minister in podpredsednik vlade Davor Božinović. Napovedal je, da bodo analizirali volitve, kot dela vsaka resna stranka, ter spomnil, da je HDZ lani zmagala na parlamentarnih volitvah.

Rezultati vzporednih volitev sicer še ne vključujejo glasov hrvaških državljanov, ki volijo v drugih državah. Volivci iz diaspore prispevajo med 2,5 in tremi odstotki glasov.

Foto: Reuters

Današnjega drugega kroga hrvaških predsedniških volitev se je do 16.30 po podatkih državne volilne komisije udeležilo 34,77 odstotka volivcev, kar je slabi dve odstotni točki manj kot v prvem krogu predsedniških volitev. Drugega kroga predsedniških volitev pred petimi leti se je do 16.30 udeležilo 43,52 odstotka volivcev.

Največ volivcev je do 16.30 na volišča prišlo v varaždinski županiji (42,9 odstotka), najmanj pa v vukovarsko-sremski (28 odstotkov). Ko gre za mesta, kjer so sedeži županij, je bila največja udeležba v Varaždinu (44,3 odstotka), najmanjša pa v Vukovarju (27,9 odstotka). V mestu Zagreb se je volitev udeležilo 36,4 odstotka volivcev.

Hrvaške predsedniške volitve so potekale v mirnem in demokratičnem tonu. Državna volilna komisija je do zaprtja volišč prejela le nekaj prijav, ki so se večinoma nanašale na kršitve volilnega molka na družbenih omrežjih, za katere pa na hrvaških predsedniških volitvah niso predvidene nobene sankcije.

Prve delne rezultate je volilna komisija začela objavljati na svoji spletni strani ob 19.30. Pričakovati je, da bodo okoli 21. ure že znani tudi začasni izidi drugega kroga osmih hrvaških predsedniških volitev.

Na volišču v Reki umrl starejši moški

Volitve je sicer zaznamoval tragičen dogodek, ko je na volišču v Reki umrl starejši moški, je potrdila državna volilna komisija. Medtem ko so prve informacije kazale, da je moški umrl po glasovanju, se je kasneje izkazalo, da je umrl, še preden je oddal svoj glas. Volišče so za dve uri zaprli.

Tisti, ki spremljajo hrvaške volitve, ne pomnijo, da bi se na kakšnih volitvah že zgodil takšen primer, torej da bi volivec umrl na volišču, še poroča Hina.