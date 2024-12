Milanović po vzporednih volitvah zmagal že v prvem krogu

Na tretjem mestu je po rezultatih vzporednih volitev neodvisna kandidatka Marija Selak Raspudić, ki se je letos razšla s konservativno stranko Most, z 8,84 odstotka glasov podpore. Sledi kandidatka iz levo-zelene stranke Zmoremo! Ivana Kekin z 8,33 odstotka glasov. Ostali štirje kandidati so pod štirimi odstotki.

Javnomnenjske ankete med predvolilno kampanjo so Milanoviću v prvem krogu pripisovale manj kot 40 odstotkov glasov, Primorcu pa med 20 in 25 odstotkov glasov. Podpora Selak Raspudić in Kekin se je gibala okoli desetih odstotkov.

Delni rezultati ob 20. uri

Današnjega prvega kroga se je po podatkih državne volilne komisije do 16.30 udeležilo 36,1 odstotka volivcev, kar je približno tri odstotne točke manj kot v prvem krogu predsedniških volitev leta 2019.

Prve delne rezultate bo državna volilna komisija začela objavljati na svoji spletni strani ob 20. uri.

Rezultati vzporednih volitev na Hrvaškem se praviloma ne razlikujejo bistveno od končnega izida. Politični poznavalci medtem opozarjajo, da vzporedne volitve ne vključujejo glasov iz diaspore. Volivci iz diaspore na hrvaških volitvah prispevajo med 2,5 in tremi odstotki glasov.

Volilna nedelja na Hrvaškem je potekala v lepem, sončnem vremenu, vseh osem predsedniških kandidatov pa je svoj glas oddalo že dopoldne.



Največ volivcev je do 16.30 na volišča prišlo v varaždinski županiji (43,6 odstotka), najmanj pa v vukovarsko-sremski (28,5 odstotka). Ko gre za mesta, kjer so sedeži županij, je bila največja udeležba v Varaždinu (45,4 odstotka), najmanjša pa v Vukovarju (26,9 odstotka). V mestu Zagreb se je volitev udeležilo 38,5 odstotka volivcev, so objavili na spletni strani državne volilne komisije.



Na današnjih volitvah ni bilo večjih nepravilnosti. Državna volilna komisija je prejela tudi prijavo, da volivci na nekaterih voliščih uporabljajo grafično pisalo namesto kemičnega, zaradi česar so volilne odbore opozorili, naj na voliščih uporabljajo izključno kemične svinčnike. Zabeležili so tudi nekaj kršitev volilnega molka, za katere pa na hrvaških predsedniških volitvah niso predvidene nobene sankcije.