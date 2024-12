V težkih časih, kot so zdaj, sta za stabilnost potrebni učinkovita vlada in zanesljiva večina v parlamentu, je v Berlinu dejal Steinmeier, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kancler Scholz je sredi decembra šel po zaupnico v parlament po razpadu koalicije socialdemokratov (SPD), Zelenih in liberalcev (FDP) v začetku novembra. Liberalci so se namreč odločili za odhod iz koalicije, ko je Scholz zaradi nestrinjanja glede proračuna in finančne politike razrešil finančnega ministra in vodjo FDP Christiana Lindnerja.

Scholz je po glasovanju Steinmeierju predlagal razpustitev parlamenta, nemški predsednik pa je danes razpisal nove volitve za 23. februar.