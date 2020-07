Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 1.750 testih potrdili 67 okužb z novim koronavirusom, umrla je ena oseba. Včeraj so poročali o 78 okužbah. V BiH so medtem v zadnjih 24 urah zabeležili tako imenovani črni rekord. Potrdili so 434 nove okužbe, za boleznijo covid-19 pa je umrlo enajst ljudi. V Sarajevu je za boleznijo covid-19 med drugim umrla 39-letna ženska.

Največ okuženih so v zadnjih 24 urah potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 16. Aktivno okuženih je na Hrvaškem 727. 67 okužbam v zadnjih 24 urah so dodali še eno izpred nekaj dni, tako spodnji graf kaže 68 novih okužb. Več o tem, zakaj se dogajajo taka usklajevanja podatkov za nazaj, v članku Zmeda s številkami: na Hrvaškem 92 ali 126 okuženih?

Število okuženih v naši južni sosedi raste od druge polovice junija. Največ okuženih v enem dnevu so imeli 11. julija, in sicer 140. Do zdaj so na Hrvaškem potrdili 5.139 okužb, umrlo je 145 ljudi, opravili pa so 118.955 testov.

"Situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom"

Vodja slovenske svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je v torek dejala, da situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom. Njihovo število novih okužb je na dnevni ravni vsaj dvakrat tolikšno kot v Sloveniji ob manjšem številu opravljenih testov, je dodala. "Za razliko od Srbije in Bosne in Hercegovine sicer to število ne narašča, kar je najbrž posledica uspešnega lokalnega zamejevanja teh izbruhov."

Res pa je, kot poudarja Beovićeva, da so se v Sloveniji začeli pojavljati posamezni pozitivni primeri pri ljudeh, ki so se vrnili s počitnic na Hrvaškem. "Ne gre več za obiskovalce nočnih klubov, ampak za običajno obmorsko letovanje," je dejala. Kot je dodala, je za zdaj teh primerov malo – morda šest v zadnjem tednu. A če se pravočasno ne odzove, se stvari razširijo, je še povedala.

Pri bivanju na Hrvaškem, če se zanj vendarle morate odločiti, se moramo "izredno, izredno paziti", je dejala. "Treba je biti izrazito pozoren na vse ukrepe, ki veljajo tudi v Sloveniji, imeti čim manj stikov z drugimi ljudmi, tudi drugimi turisti," je dejala. Grožnja je precejšnja, nekatere evropske države so se odzvale bolj izrazito, je dejala in izpostavila Nizozemsko, ki je svojim državljanom priporočila, da se iz Hrvaške vrnejo.

Črni rekord v BiH

V BiH so medtem v zadnjih 24 urah zabeležili 434 novih okužb in enajst novih smrtnih žrtev bolezni covid-19. Pri sarajevskem časniku Dnevni avaz so omenjeno statistiko označili za črni rekord. V Federaciji BiH so potrdili 309, v Republiki srbski 123, v distriktu Brčko pa dve novi okužbi. V Federaciji BiH je za boleznijo covid-19 umrlo šest, v Republiki srbski pa pet bolnikov.

V Sarajevu je zaradi bolezni covid-19 danes med drugim umrla 39-letna ženska. V Federaciji BiH so sicer do zdaj skupaj testirali 87.108 vzorcev, virus so skupaj potrdili pri 6.851 ljudeh. Po bolezni covid-19 je v tem delu države uspešno okrevalo 3.511 bolnikov, umrlo jih je 159. V Federaciji BiH trenutno beležijo 3.181 aktivnih primerov okužbe.

Vršilec dolžnosti direktorja inštituta za javno zdravje v Republiki srbski Branislav Zeljković pa je povedal, da so v Republiki srbski največje število novih okužb potrdili v Banjaluki, in sicer 22. V bolnišnicah v Republiki srbski je trenutno 77 bolnikov, od tega jih 13 diha s pomočjo ventilatorja. Pet pacientov je v kritičnem stanju, poroča Dnevni avaz.