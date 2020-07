Hrvaška ostaja na rumenem, Španija delno na rdečem seznamu

Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da se omejitve iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi uporabljajo še naprej. Sprejela je tudi nekatere spremembe na zelenem in rdečem seznamu držav. Z zelenega seznama je vlada črtala Španijo, Belgijo, Avstralijo, Maroko, Andoro in Kanado. Na rdeči seznam držav je uvrstila Bolgarijo, Romunijo, Bahame, Indijo in pet španskih administrativnih enot, med drugim Valencio in Katalonijo. Hrvaška ostaja na rumenem seznamu. Spremembe začnejo veljati v petek.

Vlada se je na dopisni seji seznanila z oceno strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 pri ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti omejitev iz odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji. Vlada je odločila, da se omejitve uporabljajo še naprej. Vlada se je seznanila tudi z oceno epidemioloških razmer v državah EU in schengenskega območja, Balkana in italijanskih regijah.

Vlada z zelenega seznama črtala tudi Španijo in Belgijo

Z zelenega seznama epidemiološko varnih držav je vlada črtala Španijo, Belgijo, Avstralijo, Maroko, Andoro in Kanado. Ob tem je vlada na zeleni seznam uvrstila naslednje administrativne enote Španije: Andaluzijo, Asturijo, Balearske otoke, Ceuto, Galicijo, Extremanduro, Kanarske otoke, Kantabrijo, Kastiljo in Leon, Kastiljo-Mančo in Melillo. Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Na rdečem seznamu tudi Katalonija, Valencia in Aragonija

Na rdeči seznam držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami je vlada uvrstila Bolgarijo, Romunijo, Bahame, Indijo ter naslednje španske administrativne enote: Valencio, Baskijo, Katalonijo, Navarro in Aragonijo. Vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu, in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav, se odredi 14-dnevna karantena, razen če spadajo med izjeme.

Med španskimi administrativnimi enotami, ki jih je vlada uvrstila na rdeči seznam, je tudi Katalonija. Foto: Reuters

Z rdečega seznama je medtem vlada črtala Džibuti, Švedsko, Gibraltar, Kajmanske otoke, Portugalsko, Ekvatorialno Gvinejo in Sejšele. Te države se posledično uvrstijo na rumeni seznam. Omenjene spremembe začnejo veljati v petek, 31. julija 2020, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Hrvaška še vedno na rumenem seznamu držav

Hrvaška medtem ostaja na rumenem seznamu držav. Iz držav na rumenem seznamu lahko v Slovenijo brez karantene vstopijo državljani Republike Slovenije ne glede na bivališče in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, na primer račun za plačilo nastanitve v teh državah, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo. Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z rdečega seznama.