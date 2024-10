Na frankfurtskem letališču zamude in odpovedi letov

Kot so zapisali v družbi Fraport, ki upravlja z letališčem, prihaja do precejšnjih zamud, odpovedanih je bilo približno 60 letov.

Nemška kontrola zračnega prometa je pojasnila, da je prišlo do težave pri izmenjavi podatkov, ki pa je zdaj po poročanju dpa odpravljena.

(1/3) Due to a technical problem, with a system of german traffic control flight delays and cancellations are expected at Frankfurt Airport. pic.twitter.com/GOcMG8aFHr