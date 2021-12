Na Filipinih ustrelili znanega novinarja

Umorjeni filipinski novinar je nazadnje delal za angleški časopis in televizijsko mrežo v filipinskem glavnem mestu Manila. Po navedbah njegovih kolegov so mu grozili s smrtjo.

Motiv za zločin še ni znan

Malabanan je bil ustreljen, ko je v manjši družinski trgovini gledal televizijo. Morilec je nato skupaj s sostorilcem pobegnil na motornem kolesu. Zločin se je zgodil v mestu Calbayog, 480 kilometrov jugovzhodno od Manile. Motiv še ni znan.

"Globoko smo bili presenečeni, ko smo izvedeli za smrt," je v odzivu v Londonu sporočila tiskovna predstavnica Reutersa v Londonu. "Jesus je bil nadarjen in vztrajen novinar, ki je z Reutersom leta 2017 sodeloval pri s Pulitzerjevo nagrado nagrajenem poročanju o boju proti drogam na Filipinih," je dodala.

Malabanan je bil izkušen in zavzet novinar, so sporočili iz novinarskega društva Pampanga, katerega član je bil. Njegovi sodelavci so umor označili za nesmiselnega in strahopetnega ter pozvali filipinske oblasti, naj poiščejo odgovorne.

Malabanan je po podatkih filipinske nacionalne novinarske zveze 22. novinar po vrsti, ki so ga ubili na Filipinih, odkar je Duterte leta 2016 prevzel predsedniški mandat. Filipini sicer veljajo za eno najbolj nevarnih držav na svetu za novinarje. Filipinska novinarka Maria Ressa je letos za svoje delo prejela Nobelovo nagrado za mir.

Duterte je ob izvolitvi napovedal oster boj proti kriminalcem z drogami. Od takrat naj bi t. i. eskadroni smrti ubili na tisoče ljudi.