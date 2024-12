Znani so prejemniki novinarskih nagrad Čuvaj

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je nocoj v Narodni galeriji v Ljubljani letošnjo nagrado Čuvaj za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva podelilo novinarki Televizije Slovenija Lidiji Hren. Podelili so tudi debitantski nagradi, nagrade za izstopajoče novinarske dosežke in nagrade za izstopajoče dosežke v novinarski fotografiji.

Porota, ki so jo sestavljali predstavniki društva in javnosti, je Čuvaja za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu letos namenila Lidiji Hren za desetletja ustvarjanja najkakovostnejšega televizijskega novinarstva in pionirsko delo na področju preiskovalnega novinarstva.

"Karizmatična in nepopustljiva dama televizijskega preiskovalnega novinarstva", so zapisali v obrazložitvi, je desetletja preiskovala korupcijo, razgaljala izčrpavanje javnih sistemov, razkrivala najzahtevnejše oblike gospodarskega kriminala in iskala odgovorne zanje.

Debitantski nagradi na STA in Večer

Debitantski nagradi, ki ju društvo podeljuje za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let, sta prejela novinarka Slovenske tiskovne agencije (STA) Lara Draškovič in novinar Večera Jon Knez.

Lara Draškovič ima tisto nekaj, kar je lastno samo dobrim novinarjem in novinarkam - nos za dobro zgodbo in vztrajnost, da do nje pride. Jon Knez navdušuje tako, da na terenih v tujini izbrska kompetentne sogovornike in sogovornice, v kratkem času pa si je v tujini že ustvaril impresivno mrežo poznavalcev, so zapisali v društvu.

Kdo je najbolj izstopal?

Za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2024 je porota podelila štiri nagrade. Novinarko POP TV Niko Kunaver je nagradila za pomembna in odmevna razkritja ter preiskave o Darsu, aferi Litijska in Cankarjevem domu. Novinarka Dela Anja Intihar je poroto prepričala z aktualno serijo intervjujev o pravicah žensk in nasilju nad njimi.

Novinarki Večera Urški Mlinarič so nagrado podelili za izjemno spremljanje pogajanj sindikatov z vlado o plačnem sistemu in serijo pretresljivih reportaž. Novinar N1 Slovenija Staš Zgonik pa je nagrado prejel za novinarsko preiskavo o tem, kako v Sloveniji oglašujejo in prodajajo prehranska dopolnila, s čimer mu je uspelo odstreti skrito prakso, ki se je dogajala vsem na očeh.

Nagradi za najboljša fotoreporterja

Letošnja prejemnika nagrad za izstopajoče dosežke v novinarski fotografiji sta fotoreporter Večera Robert Balen za fotografijo, ki prikazuje delo policistov z migranti na južni meji, in fotoreporter Dnevnika Jaka Gasar za reportažo iz Romskega naselja Lunik IX v Košicah na Slovaškem.

Pohvali porote za izstopajoči novinarski dosežek v letu 2024 sta prejela Slavko Jerič z Multimedijskega centra RTV Slovenija in Univerzitetna redakcija Radia Študent, pohvali za izstopajoči novinarski dosežek s področja novinarske fotografije v letu 2024 pa fotoreporterja Blaž Samec (Delo) in Luka Kotnik (24ur.com).

S podelitvijo stanovskih nagrad Čuvaj/Watchdog se zaključuje letošnji festival Naprej/Forward, ki se je začel v sredo v Kranju, kjer so predstavili medijske vsebine in projekte, ki so v preteklem letu izstopali iz povprečja, ter govorili o prihodnosti medijev v sodobnih avtokracijah. V četrtek so v Celju razpravljali o lokalnih medijih. Danes pa je med drugim potekal pogovor o vlogi novinarjev pri poročanju o mednarodni politiki.