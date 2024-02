Na eno najlepših hrvaških plaž naplavilo več poginulih morskih želv

Na Dugem otoku na Hrvaškem so našli 12 poginulih glavatih karet. Domnevajo, da so poginile zaradi močnega vetra in udarjanja ob obalo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Poginule želve je naplavilo na obalo plaže Sakarun.

Prizore poginulih želv je na svojem Facebook profilu objavil gradbenik Vedran Petešić, ki ga je prizor šokiral. "Večina poginulih želv je bila starih, kar sem ocenil glede na njihovo težo od 40 do 50 kilogramov, bilo pa je tudi nekaj manjših, torej mladih," je za Hino povedal Petešić.

Direktor javnega zavoda za varstvo narave Zadarske županije Damir Perić je sporočil, da natančno število poginulih želv ni znano. Predstavniki zavoda so namreč še na terenu, po prvih informacijah pa gre za približno 12 poginulih želv.

Želve so zaradi ogroženosti zaščitene živali

Perić je pojasnil, da so najverjetneje poginule zaradi orkanskega juga, ki zadnje dni piha ob Jadranu. "Žal se to pogosto zgodi v zimskih mesecih. Želve prezimijo na morskem dnu, morda jih pobere ribiška mreža. Takrat se napol prebudijo in v takem stanju lahko udarijo ob obalo," je povedal.

Morske želve so zaradi ogroženosti zaščitene živali. Glavata kareta ima lahko oklep dolžine več kot 110 centimetrov in tehta tudi do 115 kilogramov. Ime so dobile po izrazito veliki glavi z močno čeljustjo. V povprečju živijo do 60 let.