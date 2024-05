O nesreči so poročali v soboto zvečer, potem ko je policija govorila z moškim z okrvavljeno glavo na obali blizu mesta Veroca, 55 kilometrov severno od Budimpešte.

Južno od Veroce so našli truplo moškega, truplo ženske pa dolvodno, blizu mostu v severnem predmestju Budimpešte, kjer je policija našla tudi poškodovan gliser.

"V času nesreče je bila na območju ladja za križarjenje, ki se je ustavila v kraju Komar, kjer je policija ugotovila, da je poškodovana na eni strani," je povedal Soma Csécsi, tiskovni predstavnik policije v Budimpešti.

Pogrešane iščejo s pomočjo gliserjev in brezpilotnih letal

Csécsi je na novinarski konferenci povedal, da je bilo po trenutnih podatkih na krovu majhnega čolna skupaj osem odraslih in potrdil, da sta dve osebi umrli, pet pa jih pogrešajo. Tri moške in dve ženski trenutno iščejo z gliserji in droni, piše madžarski portal Kemma.

Opravljajo pregled obeh ladij in preiskavo ogroženosti plovne poti in smrti več ljudi.

Pred petimi leti se je na Donavi že zgodila nesreča, v kateri je umrlo 28 turistov, večinoma iz Južne Koreje, ko je potonila manjša turistična ladja. Kapitana, ki je povzročil trčenje, pa so spoznali za krivega malomarnosti in ga obsodili na pet let in pol zapora.