Po brodolomu tovorne ladje pogrešanih 13 mornarjev

Tovorno plovilo Raptor je v soboto pozno zvečer poslalo signal za pomoč, nato pa se je iz nejasnih razlogov potopilo. V obsežni reševalni akciji so po poročanju grških medijev sodelovali fregata grške mornarice in trije čolni obalne straže.

Greece has launched a rescue operation for 13 people missing after a cargo ship sank in gale-force winds off the Greek island of Lesbos. It comes as a severe storm rages throughout southeastern Europe. https://t.co/VnujLLNlmW