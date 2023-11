Neverjetno, kako so uporniki ugrabili izraelsko ladjo #video

Po tem, ko so hutijski uporniki iz Jemna v nedeljo na Rdečem morju zajeli tovorno ladjo, se je pojavil videoposnetek zasega ladje, ki je prevažala avtomobile in je bila na poti iz Turčije v Indijo. Iranske oblasti so danes zavrnile obtožbe Izraela, da so ladjo zasegli po navodilih Teherana.